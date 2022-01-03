Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Arnavutköy'de Kur'an Kursu açılışına katıldı

Dr. Ali Erbaş, Arnavutköy'de yapımı tamamlanan "Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu" açılış törenine katıldı. Erbaş, "Küçük yaşlarından itibaren çocuklar Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa emrettiği iyiliklerle donatılmalıdır" dedi.

Arnavutköy'de yapımı tamamlanan İstanbul İl Müftülüğü'ne bağlı "Ravza 4-6 yaş Kur'an Kursu" açıldı. Açılış törenine, Dr. Ali Erbaş İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnsanoğlu iyi insan olması için peygamberler gönderilmiştir. Peygamberlerin gönderiliş amacı iyilikleri yaymak kötülükleri ortadan kaldırmaktır. Hz. Adem Aleyhisselam'dan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar gönderilen tüm peygamberlerin amacı iyilikleri yaymaktır. Bizler de peygamber varisleri olarak çocuklar için gençler için tüm insanlar için yapmış olduğu bu faaliyetleri onun varisleri olarak yerine getirmek zorundayız. Peygamber efendimiz Mescid-i Nebevi'yi inşa ettiği zaman içinde bir suffe yapmıştır yani mektep. Burada da gördüğünüz gibi camii burada, suffe de burada, mektep de burada. Hz. Ömerler, Hz. Fatımalar, Hz. Ayşeler orada yetişti. Küçük yaşlarından itibaren çocuklar Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığa emrettiği iyiliklerle donatılmalıdır. Bir inanç ve iman eğitimi var küçük yaşlarda bunların yerleşmesi lazım. İnsana bu yaşlarda öğretilmesi lazım küçük yaşlarda öğretilmesi lazım ki güzel bir karakter yapısı oluşması lazım. Çünkü bu çocuklar anne ve babalarının bizlere emanetidir. Onların her birinin başında onlara annelik yapan hoca hanımlar var. Ülkemizde tüm kuran kurslarımızda görev yapan hocalarımızın tamamı kadın hocalarımızdır. Anne şefkati ile çocuklarımıza bu kurslarda yardımcı oluyorlar ve destek oluyorlar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ise "Hangi yönden bakarsak bakalım gerek idareci gerek ebeveyn her şeyimizi çocuklarımızın geleceğini nasıl olumlu yönde etkileriz diye hep bir çaba içerisindeyiz. Eğitim hayatlarından gelecekteki iş hayatlarına varıncaya kadar güzel bir insan olsunlar, topluma faydalı olsunlar, faydalı birey haline gelsinler diye gayret sarf ederiz. Çocuklarımıza nasihat ederken de iyi insanları temel değerleri nedir onunla donanmaları için her türlü gayreti sarf ederiz. Çünkü biliyoruz ki insan büyüklerinden öğrendiğimiz kadarıyla iki kanatlı olmalı. Bir yandan maddi ilimler diye tabir ettiğimiz ilimlerle donanmalı. Diğer yandan da insani değerlere sahip olmalı ki bugün dünyada şikayet ettiğimiz birçok hadise yaşanmasın. Çünkü dünyada medeniyet olarak bize takdim edilen birçok şeyin temelinde acımasızlığın olduğunu, insana yakışmayan unsurların insan diye tarif edilen varlığı ne hale getirdiğini kanın gözyaşının hakim olduğu coğrafyalara baktığımızda görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.