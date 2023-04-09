Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da şehit yakınları ve gazilerle buluştuğu iftar programında yaptığı konuşmasında “Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul'da iftar programına katıldı. Programda konuşan Başkan Erbaş, şehitliğin, bir insanın erişebileceği en yüksek manevi makamlardan birisi olduğunu belirterek, “Bizler, şairin ‘şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda' diye dile getirdiği gibi, şehitler yurdu bir vatanda yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz; ‘Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.' buyurmaktadır” ifadesini kullandı. Şehit ailesi veya gazi olmanın büyük bir iftihar vesilesi olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, “İnandığı değerler uğruna canını feda edecek bir yüreğe, bir evlada ve bir yakına sahip olmak, hem bu dünyada hem de ahirette büyük bir onurdur” dedi.

“Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız”

Şehitlerin ve gazilerin canları pahasına savunduğu ve emanet bıraktığı değerlere sahip çıkmanın, en temel vazifeleri olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, bütün imkan ve gücümüzle şehitler emaneti vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bizlere miras olarak bıraktıkları vatanımızı, ülkemizi, devletimizi her türlü kötülükten koruması için Rabbimize dua ediyorum. Yüce Allah, dinimiz, devletimiz ve milletimizin bekasına halel getirecek, istiklal ve istikbalimize kastedecek hainlere fırsat vermesin.”

Başkan Erbaş, “Sarsılmaz bir imanla şehadeti arzulayarak din, vatan ve mukaddesat uğrunda canlarından vazgeçmeyi göze alan ve gazilik payesiyle şereflenen tüm kahraman gazilerimizi de şükran ve hürmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyor; dar-ı bekaya irtihal edenlere Rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs de katıldı.