Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kariye Camii için tarih vermedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii'nde yapılan incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “Bir cuma namazı ile başlayacağız ama şu an itibariyle tarih veremiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii'nde çalışmalar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Fatih Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet Kariye Camii'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Kariye Cami'ndeki incelemenin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Süreç başlamış oldu. İçeride yapılacak işlemler var. Bu işlemler bittikten sonra en kısa zamanda ibadete açılacaktır. Bir Cuma namazı ile başlayacağız ama şu an itibariyle tarih veremiyoruz. İşlemler bittikten sonra inşallah” dedi.

“Ayasofya'da uyguladığımız planın benzerini uygulayacağız”

Mozaik ve fresklerin ibadet sırasında nasıl kapanacağıyla ilgili soru üzerine Erbaş, “Ayasofya'da uyguladığımız planın benzerini burada da uygulayacağız. Zor bir işlem yok. Açılıp kapanan sistemlerle fresklere, resimlere hiç dokunmadan bunu yapmak mümkündür. İnşallah bunu uzman arkadaşlar yapacaklar” diye konuştu.

Turistik ziyaretler açısından değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Hiçbir sıkıntı olmayacak. Hristiyanlığın resmi tarihi oluşturan bir yer. Çok fazla ziyaretçi var. Dünya miras alanları içerisinde. Ayasofya'da yaptığımız gibi bir ziyaretçi programı hazırlayarak UNESCO tarihi alan kısmına da hiçbir zarar vermeden gerekli tedbirleri alarak hem ibadete açmış olacağız hem de dünya miras listesi ve ziyaretini devam ettireceğiz. Restorasyonlarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ayasofya'da da ilave restorasyonlarımız var. Anıt eserler sürekli restorasyon isteyen yapılar. Restorasyon çalışmalarımız sürekli devam edecek” şeklinde konuştu.

Kariye Cami'nin üst bölümünün restorasyon tamamlanınca açılabileceğini söyleyen Alpaslan, “Çalışmalar yapılıyor. 5 ay kadar sonra mümkün” dedi.