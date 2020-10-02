Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun açılışına katıldı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Müslüman toplumlar bu açılış ile beraber büyük bir heyecan yaşamıştır. Savaşların ve zorlukların örselediği coğrafyaların geleceğe dair umutları yeşermiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlediği '' Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu''nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla başladı. Programa, Erbaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Araştırmacı - Yazar Prof. Dr. İskender Pala, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı katıldı. 3 gün sürecek sempozyumun ilk gününde Prof. Dr. İskender Pala Ayasofya'nın tarihini anlattı. Programı vatandaşlar da ilgiyle takip etti.

"Müslüman toplumlar bu açılış ile beraber büyük bir heyecan yaşamıştır"

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş '' Ayasofya sempozyumunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hanın emaneti Ayasofya, 15 asrı aşan ömrüyle insanlık tarihin en kıymetli ilim, hikmet ibadet mekanlarından birisidir. Müslüman toplumlar bu açılış ile beraber büyük bir heyecan yaşamıştır. Savaşların ve zorlukların örselediği coğrafyaların geleceğe dair umutları yeşermiştir. İstanbul'u İslam ile buluşturan büyük fetih kolay gerçekleşmemiştir. İnşaasından günümüze Ayasofya'nın yaşadığı macera bugünün dünyasına ve Müslümanlarına arzu ettikleri ideallerini gerçekleştirmek noktasında elbette bazı zorlukların yaşanabileceğini göstermektedir'' şeklinde konuştu.

“Rivayete göre kubbesine kadar çıkmıştır"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Araştırmacı - Yazar Prof. Dr. İskender Pala, '' Ayasofya'dan bahsetmek zor bir şey çünkü kaç bin yılın, kaç farklı dinin kaç farklı medeniyetin birikimini üzerinde barındırıyor. Ayasofya Fatih'in ilk vakfıdır. İstanbul'un ilk vakfıdır. Bu yurtların ilk vakfıdır. Fatih Sultan Mehmet hepinizin malumudur İstanbul'a girdiği zaman büyük bir heyecanla Topkapısından buraya kadar, daha sonra yaptıracak olduğu sarayı bilmeden gelir ve bu binayı gezer. Rivayete göre kubbesine kadar çıkmıştır. Tavanına kadar çıkmıştır'' İfadelerini kullandı.