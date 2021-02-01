Diyet ve egzersizle erimeyen yağlar için liposuction çözümü

Dr. Ersin Gönüllü, ''Liposuction, diyet ve egzersize dirençli, inatçı bölgesel yağlanmanın etkin çözümlerinden biridir. Ameliyat sonrasında bile hemen etkiyi görebilir, zamanla ödemler geçip cilt tabandaki dokulara yapıştıkça mevcut ilerleme daha da göz önüne çıkar'' dedi.

Pandemi nedeniyle evlerde hareketsiz kalmak kilo alımını hızlandırdı. Alınan enerji, harcanan enerjiye göre fazla olunca vücuttaki yağlanma oranı arttı. Bu durumdan kurtulmada sıkı diyet ve egzersiz önemli rol oynuyor. Fakat sıkı diyet ve egzersize rağmen özellikle belde simit bölgesinde, karında göbek altı ve üstünde, uyluk içi ve basende ve kol altında kaybolmayan inatçı cilt altı yağlı doku bir çok kişinin kabusu olmaya devam edebiliyor. Liposuction'ın, diyet ve egzersize dirençli, inatçı bölgesel yağlanmanın etkin çözümlerinden biri olduğunu belirten Dr. Ersin Gönüllü, liposuction hakkında açıklamalarda bulundu.

Pandemide hareketsiz kalmanın kilo alımına neden olduğunu belirten Dr. Ersin Gönüllü, ''Yaklaşık son bir yıldır Dünya'nın her yerini etkisi altına alan pandemi nedeniyle neredeyse hepimiz eskiye nazaran çok daha az hareket halindeyiz ve daha az enerji harcıyoruz. Vücut ise emilen besinlerden gelen enerjiyi eğer o anda gerekli ise harcama, değil ise enerjiyi depolama yönünde bir davranış gösterir. Vücut bu enerjiyi karaciğer, cilt altı veya karın içi yağlı doku içerisinde depolar. Bunun sonucunda da vücudumuzda büyümüş bir göbek, belin yanlarında simit denilen fazlalıklar, sırttaki katlantılar, kollarda kalınlaşma, uyluk iç kısım ve basende istenmeyen fazlalıklar ile karşılaşmak kaçınılmaz oluyor maalesef. Bu durumun ideal çözümü sıkı diyet ve egzersizden geçer muhakkak. Fakat sıkı diyet ve egzersize rağmen özellikle belde simit bölgesinde, karında göbek altı ve üstünde, uyluk içi ve basende ve kol altında kaybolmayan inatçı cilt altı yağlı doku bir çok kişinin kabusu olmaya devam edebilir. Bu aşamaya ulaşmış olan kişilerin sorunlarının çözümü için biz devreye giriyoruz'' dedi.

''Liposuction, diyet ve egzersize dirençli, inatçı bölgesel yağlanmanın etkin çözümlerinden biridir''

Liposuction önemine vurgu yapan Dr. Gönüllü, ''Diyet ve egzersize dirençli, inatçı bölgesel yağlanmanın etkin çözümlerinden biridir. Ameliyat sonrasında bile hemen etkiyi görebilir, zamanla ödemler geçip cilt tabandaki dokulara yapıştıkça mevcut ilerleme daha da göz önüne çıkar. Bu esnada ameliyat olan kişinin beslenme ve diyet alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmesi olmazsa olmaz ilk şarttır. Diğer türlü yapılan işlemden beklenen yeterli faydanın sağlanması imkansızdır. Gelişen aşılar, uygulanan tedbirler ve insanların da giderek bilinçlenerek önlemler konusunda kendilerini korumaya almaları sonucunda geçen yaz yapılamayan ve çoğunlukla ertelenen yaz tatilini bu yıl daha uygun şartlarda yapabilmeyi umuyoruz. Liposuction gibi vücudu şekillendirmeyi amaçlayan ameliyatların da nihai etkisinin ortalama altı ayda ortaya çıktığı düşünülürse; bu zamanlarda, yani Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu tür taleplerin artması bizi şaşırtmıyor'' şeklinde konuştu.

''Liposuction ile vücut şekillendirme ameliyatı uygun olan herkese gerekli tedbirler alınarak yapılabilir''

Liposuction ile vücut şekillendirme ameliyatının uygun olan herkese gerekli tedbirler alınarak yapılabilindiğini aktaran Dr. Gönüllü, ''Bu işlem için aşırı kilo fazlalığı olmayan, diyet ve egzersize dirençli bölgesel yağlı doku fazlalığı olan, cilt kalitesi iyi olan ve ameliyata engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemi olmayan herkes uygun aday olabilir. Aşırı kilolu, cilt kalitesi belirgin kötü olan veya kronik majör ek rahatsızlıkları olan kişilere liposuction yapılması genelde tavsiye edilmez. Yine de net karar verebilmek için her hastayı kendi özelinde değerlendirmek, detaylı medikal özgeçmiş almak ve bu özgeçmişi ameliyat öncesi testler ile de desteklemek gerekir'' diye konuştu.

Dr. Gönüllü, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Liposuction bir kilo verme yöntemi değildir; vücut şekillendirme ameliyatıdır. Aşırı kilolu olanlar bu işlem için uygun aday değildirler. Verilebilecek maksimum kiloyu vermiş olanlar vücut şekillendirme ameliyatları için değerlendirilebilir. Aşırı kilo verme hikayesi bulunan hastalarda çoğunlukla cilt altı bölgesel fazlalıkların yanı sıra cilt gevşeklikleri ve sarkmalar da birlikte görülebilir. Bu tür durumlarda etkin ve iyi bir sonuç için liposuction ile birlikte cilt fazlalıklarını da giderecek cerrahi işlemlerin ilave edilmesi gerekebilir''.