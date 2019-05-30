Diyetisyen Nurdan Balakçı bayramda yenilecek tatlılar konusunda uyardı

Ramazan Bayramına kısa süre kala Diyetisyen Nurdan Balakçı, bayramda yenecek tatlılar konusunda uyardı ve iki tatlı tarifi verdi. Ramazan Bayramı'nda özellikle de şerbetli tatlılar sofralarda yerini aldığını ama yaz sıcağını da hesaba katmak gerektiğini belirterek, "Bayram sofralarında en sık yapılan hata yemek yendikten sonra, daha mide yediklerinizi bile sindirmemişken bir de üstüne tatlı yemektir. Bayram sofralarında uzun zaman geçiriliyor. Sohbetle birlikte tüketilen yemek miktarı da artıyor. Doğal olarak kan şekerimiz de yükseliyor. Bir de üstüne tatlılar servis ediliyor. Kan şekerimiz bu kadar yükselmişken buna bir de tatlı eklenirse uyku ve fenalık hissi oluşabilir. Buna dikkat etmek gerekir" dedi.

En az 45 dakika sonra

Tatlıyı mümkün olduğunca yemekten geç servis edilmesini belirten Diyetisyen Balakçı, "Örneğin yemekten 2-3 saat sonra tatlılarınızı yemeye başlayın. Ancak diyelim bir davettesiniz ve tatlı da yemekten hemen sonra geldi. O zaman tatlıyı bir kenara koyun ve öğünden hiç değilse 45 dakika sonra yiyin. Bu 45 dakika, hiç değilse kan şekerinizin dengeli yükselmesine yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Yavaş yavaş ve çiğneyerek

Türklerin tatlıyı seven bir toplum olduğunu belirten Diyetisyen Balakçı, "Tatlıyı mutlaka yavaş yavaş yavaş tüketin. Tatlı yerken çiğneme süresini uzatmalıyız. Çünkü, hızlı şekilde tüketilen tatlı da kan şekerinizi hızlı bir şekilde yükseltir. Ayrıca hızla tükettiğiniz için doygunluk hissi de vermez ve kendinizi bir anda ikinci porsiyon tatlıyı tüketirken bulursunuz. Bunlar küçük ama sağlık açısından önemli ayrıntılar" ifadelerini kullandı.

Tatlının yanında çay değil süt

Diyetisyen Balakçı, tatlının genellikle çay veya kahveyle birlikte sunulduğunu ama az miktarda dondurma veya az miktarda süt olması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü tatlı yanında içilen bir çay bardağı süt ya da yenen bir top dondurma, içerdikleri süt proteini nedeniyle kan şekerindeki yükselişi dengeleyecektir. Ancak bu, bol bol sütlü ya da bol bol dondurmalı tatlı yiyebilirsiniz anlamına gelmiyor. 1 çay bardağı süt veya 1 top dondurma yeterli" dedi.

Hangi tatlılar tercih edilmeli?

Eskiden bayram geldiğinde, büyükanneler hiç üşenmeden kat kat yufka açıp baklava yaptığını söyleyen Dyt. Nurdan Balakçı, "Yine revani, kalburabastı gibi hamurlu ve şerbetli tatlılar tercih edilirdi. Oysa Ramazan Bayramı'nda sunulacak en ideal tatlılar, sütlü olanlardır. Birkaç örnek vermek gerekirse muhallebi, güllaç, sütlü nuriyeyi sıralayabiliriz. Sütlü tatlılar, şerbetli ve hamurlu tatlılara göre kan şekerimizin daha dengeli yükselmesini sağlar. Her açıdan daha sağlıklıdır. Uzun zamandır meyve tatlıları da gündemde ama meyvenin de şeker içerdiği unutulmamalı. Şerbet ilave edilen veya şekerde kaynatılarak pişirilen meyve tatlıları da sanıldığı kadar masum değil. Bu nedenle meyve tatlısı tercih edilecekse, porsiyonlar mutlaka küçük hazırlanmalı” diye konuştu.

Hafif tatlılar

Diyetisyen Nurdan Balakçıi, Ramazan Bayramı'na uygun iki de hafif tatlı tarifi olduğunu belirterek tariflerini şöyle açıkladı:

Hurmalı puding:

Malzemeler:

1 litre süt

1 adet muz

15 adet hurma

2 yemek kaşığı fındık (öğütülmüş)

3 yemek kaşığı nişasta

Yarım çay kaşığı tarçın

Yapılışı: Sütümüzü biraz ılıtıyoruz ve tüm malzemeleri sütün üzerine ekleyip blenderla eziyoruz. Daha sonra başka bir tencereye süzerek alıyoruz ve bir taşım kaynatıp kâselere dolduruyoruz. Buzdolabında 6 saat bekletip servis edebiliriz.

Çilekli Magnolia:

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı esmer şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı tam buğday unu

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

Tahıllı bisküvi

10-15 adet çilek

Yapılışı: tencereye şeker, nişasta, un, tuz vanilya ve yumurtayı alıyoruz. Yavaş yavaş sütü ekliyoruz ve topaklanmayacak şekilde çırpıyoruz. Kaynattığımız bu karışımı soğumaya bırakıyoruz. Bisküvileri rondodan geçiriyoruz. Kaplara ilk önce bisküviyi sonra muhallebiyi ve çileği ekliyoruz ve bunu iki kat şeklinde devam ediyoruz.