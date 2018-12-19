Diyetisyenlerden gıda zehirlenmesi uyarısı

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği seminerde ebeveynlerle buluşan Diyetisyen Sinem Karakuş, sağlıklı beslenme ve gıda hijyeni konusunda önemli bilgiler verdi. Karakuş yaptığı konuşmada ; "Açık gıdaları almayın, ishalde ilaç kullanmayın" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Munis Faik Ozansoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen seminerde Diyetisyen Karakuş, özellikle açık gıdalardaki tehlikeye dikkat çekti.

Gıdaların fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak tehlike altında olabileceğini ifade eden Sinem Karakuş, “Bakteriler, gıdalara çoğu zaman biz farkında olmadan elimizdeki ufak yara izleri, kesik ve çatlaklardan, tuvalet sonrası yıkamadığımız ellerimizden, saç, sakal ve giysilerimizden bulaşabilir. Özellikle açık gıdalar temiz değildir, hava yoluyla pek çok bakteri gıdalarla temas eder. Etiketinde üretim izni olmayan, son kullanma tarihine 3-5 gün kalmış gıdaları almayın” diye konuştu.

“İshal için ilaç kullanmayın"

Sinem Karakuş, gıda zehirlenmelerinin ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıktığını belirterek, “ İshal ve kusma gibi şikayetlerle karşı karşıyaysak ilaç almamalıyız. Onun yerine temiz içme suyu, ayran, sıkılmış elma suyu için. Yoğurt, pirinç lapası, haşlanmış patates yiyin ve bolca dinlenin” tavsiyelerinde bulundu.