Dr. Ahmet Doğan, “Diz ekleminin kireçlenmesi dört ayrı sınıfta inceleniyor; ilk iki seviyede olan hastalar için fizik tedavi ile desteklenen ilaçlı tedaviler uygulanırken 3'üncü ve 4'üncü seviyedeki uygun hastalara, diz protezi uygulanabilir. Diz protezi takıldıktan sonra yaşam biçimine dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Zaman içinde diz kıkırdağındaki aşınmadan veya başka hastalıklardan kaynaklı olarak diz eklemlerinde kireçlenme oluşabiliyor. Şiddetli ağrılara da yol açabilen kireçlenme insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Tedavi olarak ise kireçlenmenin seviyesine göre ilaçlı tedaviler veya diz protezi gibi tedaviler uygulanıyor. Diz kireçlenmelerinin tedavisiyle ilgili bilgi veren Medicana International İstanbul Hastanesi doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Doğan, kireçlenme sonucu kişinin hareket kısıtlılığı ve ağrı şikayetleri giderilemediğinde hastaya diz protezi takılabileceğini belirterek, genç hastalara uygulanması önerilmeyen diz protezinin tercihen 60 yaş ve üzerindeki hastalara takılabileceğini belirtti. Doğan ayrıca, dizdeki problemin ciddiyetine bağlı olarak diz protezinin daha erken yaşlarda da takılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Diz protezinin ne zaman yapılacağıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Doğan, “Kişinin diz protezine ihtiyaç duyup duymadığı, kişinin yakınmalarına göre farklılık gösterir. Belirleyici olan radyografik olarak kötülüğünden ziyade hastanın klinik durumudur. Hastanın duyduğu acı ve ağrı şiddetinin katlanılamaz seviyede olması, ağrının, yürüme, merdiven çıkma, oturulan yerden kalkma gibi günlük aktivitelere engel olması ya da bu ağrıların kişinin gece uyumasına engel olması durumunda kişiye total diz protezi uygulanabilir” dedi.

“Diz protezi takıldıktan sonra yaşam biçimine dikkat edilmesi gerekiyor”

Diz protezinin sağlayacağı kolaylıklarla da ilgili konuşan Doğan, “Günümüzde diz protezleri daha uzun ömürlü imal edildiğinden daha genç hastalara da takılabilir. Ortalama 20 yıl ömrü olduğu bilinen diz protezlerinin kullanım süresi, protezin nasıl kullanıldığıyla direkt olarak bağlantılıdır. Aktif bir yaşama sahip olan ya da kilolu olan kişilerde diz protezinin ömrü daha kısa sürelidir. Diz ekleminin anatomisine olabildiğince uygun hâle getirilen protez, platin adlı metal ve polietilenden üretilir. Kişinin ağrısız bir şekilde hayatını sürdürmesinin amaçlandığı diz protezi teknolojisi, henüz gerçek diz ekleminin birebir yerini tutacak kadar gelişmemiştir. Diz protezi takıldıktan sonra yaşam biçimine dikkat edilmesi gerekiyor. Yüksekten atlama, düşme gibi riskli eylemlerden kaçınılması ve fazla kilo alınmaması gerekiyor. Buna karşın hastaların günlük aktivitelerinde ameliyat öncesine göre ciddi artış ouyor. Ağrısız yaşam konforları ciddi biçimde artış gösteriyor” diye konuştu.