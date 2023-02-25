Dj Hakan Işık 10 Mart'ta Moskova'da sahne alacak

Son zamanlarda dünya çapında performans sergileyen Dj Hakan Işık, 10 Mart akşamı Türkiye'nin popstarı Mustafa Sandal ile birlikte Moskova Konak Performance Hall'da sevenleri ile buluşacak.

Avrupa Ülkelerinin ve Türkiye'nin aranan ismi Hakan Işık, geçtiğimiz aylarda Avustralya'nın Melbourne ve Sydney şehirlerinde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ile birlikte sahne almıştı.

Dj Hakan Işık, 2022 yılında en çok sahne alan Türk Djlerden bir tanesi olarak da kayıtlara geçti. Aslen Uşaklı olan Işık, yaz aylarında ise sahne için daha çok Türkiye'nin tatil beldeleri Bodrum ve Çeşme'yi tercih ediyor.

2022 yılında çeşitli belediye festivallerinde de boy gösteren Hakan Işık, 2023 yılında Türkiye'de daha çok sahne almak istediğini belirtti.