DJ Teo Demir kariyerinde yükseliyor

Yurt dışı ve Türkiye'de en ünlü mekanlarda dans ederek aranan isim haline gelen ünlü Dj Teo Demir özel davet gecelerinde de cemiyetlerin beğenisini kazandı.

Son olarak Türkiye'de ve dünya'da birçok ünlü dj ile festivallere katılmak olduğunu söyleren Dj Teo Demir bunun için birçok çalışmalarda bulunduğunu sözlerine ekledi.