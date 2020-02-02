İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisinde son şampiyon Novak Djokovic, Avusturyalı Thiem’i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-2 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisinde son şampiyon Novak Djokovic, Avusturyalı Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Sırp raket, bu sonuçla Avustralya'da 8. kez şampiyonluk yaşamış oldu.


Sezon ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkeklerde yapılan final müsabakasıyla tamamlandı. Son maçta Djokovic, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Yaklaşık 4 saat süren mücadelede Sırp raket Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. defa zafere ulaşırken, Grand Slam turnuvalarında da 17. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.