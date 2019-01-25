Djokovic set vermeden finalde

Avustralya Açık'ta mücadele eden Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, yarı finalde karşılaştığı Fransız raket Lucas Pouille'yi 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırdı ve Rafael Nadal'ın rakibi oldu. Deneyimli tenisçi, bu sonuçla Avustralya Açık'ta 7. kez finale çıkmış oldu.

Avustralya Açık 2019'da heyecan bugün tek erkeklerde oynanan yarı final maçıyla devam etti. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Fransız Lucas Pouille'i 6-0, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, finale çıkmayı başardı. 1 saat 25 dakika süren maçta Avustralya Açık'ta daha önce 6 kez kupayı kaldıran 34 yaşındaki raket, 7. kez finale çıkmayı başardı. Pouille karşısında zorlanmayan Djokovic, bu sonuçla finalde 2 numaralı seri başı İspanyol raket Rafael Nadal'ın rakibi oldu.