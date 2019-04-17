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“DKY Cadde Göztepe 05 projesinde yaşam başlıyor”

DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “Göztepe’de yatırımı yapılan DKY Cadde Göztepe 05 projesinde anahtarlar daire sahiplerine teslim edildi” dedi.

DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “Göztepe'de yatırımı yapılan DKY Cadde Göztepe 05 projesinde anahtarlar daire sahiplerine teslim edildi” dedi.


DKY Cadde Göztepe 05 projesinde hayat başlıyor. 2+1'den 5+1'e kadar farklı daire tiplerinin bulunduğu projede 53 ayrıcalıklı aileye anahtarları teslim edildi. Kentsel dönüşüm projelerinin inşalarına ve teslimlerine hızla devam ettiklerini belirten DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “DKY Cadde Göztepe 05 projemizdeki tüm daire ve ticari alanların satışlarını tamamladık, anahtarlarını teslim ettik. Şimdi ev sahibi olanlar kazançlı çıkacaklar. Konut fiyatları en avantajlı döneminde, bunun daha altına düşmeyecektir. İnşaat maliyetlerinde yüzde 60'lara varan artışlar hâlâ konut fiyatlarına yansıtılmadı ve yeni alınan inşaat ruhsatı sayısı yüzde 55 azaldı. Konut arzındaki azalma ve konut stokundaki erimeye paralel olarak fiyatlarda artış bekliyoruz” dedi.


Dumankaya, “DKY ON, DKY Sahil ve DKY Kartal projelerinin inşasına da devam ediyor” dedi.

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