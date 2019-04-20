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Doç. Dr. Erdem MILD yöntemiyle ilgili bilgi verdi

Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç.

Dr. Eren Erdem “MILD, hasta açısından değerlendirdiğimiz zaman oldukça kolay ve hızlı bir şekilde sonuç veren bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Bu işlem, lokal ve damar yolundan sakinleştirici anestezi uygulaması ile gerçekleştirilir” dedi.


İstanbul Cerrahi Hastanesi Dr. Eren Erdem omurga kanalı darlığına ameliyatsız tedavi (MILD) yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Eren Erdem “MILD, ABD'de geliştirilmiş ve açık cerrahiye gerek duymaksızın, omurga kanalındaki darlıkları gidermeye yarayan güvenilir ve çok yeni bir tedavi yöntemi. İşlem, ayakta tedavi şeklinde hastanede kalmaya gerek duyulmadan yapılıyor” dedi.


MILD tedavisi nasıl uygulanır?


Doç. Dr. Eren Erdem yöntem ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Aspirin büyüklüğündeki bir delikten gerçekleştirilen işlem, genel anesteziye gerek duymaksızın, hatta dikiş bile gerektirmeden, 1 saatten kısa bir süre içerisinde tamamlanır.


Girişimsel Nöroradyoloji konusunda uzman bir doktor, görüntüleme (floroskopi) eşliğinde özel ameliyat aletleri kullanarak işlemi gerçekleştirir.


Doktor, sırttaki küçük bir kesiden girerek, omurga kanalından ufak kemik ve fazla doku parçacıklarını çıkartır. Böylece omurga kanalının sinirlere yaptığı baskı giderilir, hastanın ağrısı dindirilir ve hareket kısıtlaması ortadan kalkar.


MILD işleminde hastalar aynı gün eve gidebiliyor


MILD, hasta açısından değerlendirdiğimiz zaman oldukça kolay ve hızlı bir şekilde sonuç veren bir uygulama olarak ön plana çıkıyor. Bu işlem, lokal ve damar yolundan sakinleştirici anestezi uygulaması ile gerçekleştirilir.


MILD işlemi sırasında genel anesteziye gerek duyulmaz. Hastaya işlem sırasında dikiş asla atılmaz. Kesi üzerine uygulanan bir yara bandı ile hasta taburcu edilir. MILD işleminde omurgaya hiçbir implant (çivi, tel vb.) yerleştirilmez. Hasta aynı gün evine gidip, birkaç gün içinde normal aktivitelere döner.


Bu uygulama için, omurga kanalı darlığına bağlı olarak, kısa süreli yürüyüşlerde bacaklarına ve kalçasına ağrı giren ancak otururken çok fazla ağrısı olmayan hastalar idealdir. Radiküler ağrı denilen tek bir sinirin sıkışmasına bağlı lokalize ağrılarda aynı başarı sağlanamayabilir.”

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