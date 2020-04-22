Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı'nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”

Yavuz Kalaycı'nın kızlarına bir yardım eli de İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın'dan geldi. Aydın, “Sağlık ordumuzun kahraman bir neferinin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur” dedi.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, ölmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" mesajını sosyal medyadan okuduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın; “Arkadaşlarım sosyal medyada rahmetli Dr. Yavuz Kalaycı'nın mesajını bana okuduklarında yüreğime adeta bir hançer saplandı. Hemen aileye ulaşmak adına girişimlerde bulunduk. Bu yavrularımız bizim de artık bir evladımız. Biliyorum tüm Türkiye'nin hayırseverleri bu yavrularımız için adeta seferber oldu. Ben de 45 yıllık bir eğitimci ve de babayım. Bu evlatlarımızın eğitim hayatlarında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Kahraman sağlık ordumuzun neferlerinden biri olan Dr. Yavuz Kalaycı'nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur” dedi.

İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı'nın, korona virüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Anne ve babasını da 10 gün önce aynı sebepten kaybettiği öğrenilen Dr. Yavuz Kalaycı'nın, son isteği ise yürek burkmuştu. "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek hayata veda eden Kalaycı'nın mesajı, meslektaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.