Doç. Dr. Mustafa Aydın: “İşletmelerimiz zorda. Acil destek istiyoruz”

Her yıl hızla büyüyen Franchising sektörü, girişimciler için büyük bir ekosisteme dönüşürken, pazar büyüklüğü 50 milyar dolara yaklaşan sektör S.O.S vermek üzere. UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın; “Ülkemizde 250 bin kişiye istihdam oluşturan Franchising sektörü büyük bir sınav vermekte. Özellikle, AVM'lerin içinde bulunan işletmelerimiz virüs nedeniyle telafisi son derece zor günler yaşıyor. Yüksek ve artık ödenemez hale gelen kiralar markalarımızı tehdit etmekte” dedi.

“Birlikte atlatacağız”

Bu zor dönemde Franchising sisteminin önemi ve faydasını bir kez daha görüldüklerini ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Markalarımız Franchise'lerinin bu dönemi atlatabilmesi için her türlü desteği veriyorlar. Servislerin ‘gel-al' ve paket servislere kaydırılmasında destek, hijyen konularında kapsamlı eğitimler ve gerekli uygulamalar son derece titizlikle yapılıyor. Markalarımız zincirleri ile birlikte stratejiler geliştirerek, bu sancılı dönemi atlatmak için birbirlerinden güç alıyorlar. Tek başına ayakta kalmaya çalışan işletmeleri çok daha zor ve belirsiz bir gelecek bekliyor. Güçlü markalarımızın çatısı altında daha iyimser bir tablo görüyoruz” diye,

“Ekonomik destek paketleri için teşekkür ediyoruz”

Genel Başkan Aydın ayrıca, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza bu zor süreçte hazırladıkları destek paketlerinden dolayı minnettarız. Bu destekler sayesinde ekonomide yaşanacak sıkıntılar bir nebze giderilmekte. Buna rağmen önümüzdeki dönemde tüm sektör paydaşları elini taşın altına koymalı ve hep beraber hareket etmeliyiz. Kazan-Kazan modeli ile ilerleyemezsek önümüzdeki dönemde kimse kazanamayacak ve görmek istemediğimiz sonuçlarla karşılaşacağız. Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Çalışmaya bir şekilde devam etmek zorundayız. Birlikte Atlatacağız!” şeklinde konuştu.

“Sektörden destek istiyoruz”

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, tüm dünya ile birlikte ülke olarak zor zamanlardan geçtiklerini söyleyerek, “Her türlü fırtınada gemimizi güvenli limanlara yanaştırdık. Ve tek amacımız, tüm dünya ekonomisini kasıp kavuran Covid-19 salgınının, Türk ekonomisine de olan olumsuz etkisini ve doğal olarak sektörümüzün değerli markalarına ve çalışanlarına yansımasını en aza indirmek. Özellikle, AVM'lerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerimiz bugüne kadar üzerilerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Ancak hayatın olağan akışına aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bu yüzden özellikle Mart ayı ile birlikte, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında normal prosedür dışında bu aylarda kira alınmamasını, sonraki 3 ayda %50 indirim bekliyoruz. Bu zorlu ve tarihi süreçte herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin de bilinci içindeyiz. Birçok firma kepenk kapattı. Personellerimizi mağdur etmemek arzusundayız. Bu süreçte hep birlikte ayakta kalabilmek için acil destek ve anlayış bekliyoruz” dedi.