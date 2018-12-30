Doç. Dr. Osman Abalı'nın ‘Otizm' adlı kitabı raflarda

Dr. Osman Abalı'nın otizm hakkında merak edilenlerin ve doğru bilinen yanlışların yer aldığı ‘Otizm' kitabı raflardaki yerini aldı.

Otizm alanındaki tanı, tedavi ve eğitimde güncel bilgilerden oluşan Otizm kitabı Ediba Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. Otizm, ülkemizde tanı, teşhis ve tedavi aşamalarında henüz kafa karışıklıklarının giderilmediği bir rahatsızlık. Amerikan Sağlık Bakanlığı verilerine göre dünya genelinde okul çağındaki her 88 çocuktan birine otizm teşhisi konuluyor. Erkek çocuklarda kız çocuklarına göre 3-4 kat daha fazla görülen otizm hakkında ülkemizde sağlıklı istatistikler bulunmuyor. Çocuk ve Genç Psikiyatristi olan Abalı'nın 25 yıllık deneyimi ile ortaya çıkan kitapta aileler tarafından en çok merak edilen soruların da cevabı veriliyor.

Türkiye'de otizmden etkilenen 2 milyondan fazla vatandaştan bahsedilebilir

Otizm Platformu tarafından önceki yıllarda öngörülen verilere göre, tahmini olarak 550 bin otizmli birey ile 0-14 yaş grubunda 150 bin civarında otizmli çocuk bulunduğu varsayılıyor. Otizmli bireylerin ebeveynleri, kardeşleri, yakın akraba ve çevreleri de hesaba katıldığı zaman, Türkiye'de her ile yayılmış durumda otizmden etkilenen 2 milyondan fazla vatandaştan bahsedilebilir.

Pek çok kişinin aklında soru işaretleri bulunan otizm üzerine, Doç. Dr. Osman Abalı tarafından kaleme alınan Otizm kitabı hem anne babalara hem de otizm hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere görsel, tablo ve grafiklerle geniş bir içerik sunuyor.

Kitapta, "Neden bazı çocuklarda bu rahatsızlık görülüyor? Erkeklerde sık olmasının sebebi nedir? Neden bazı çocuklar hızla düzelirken bazılarında ağır gidişat gösteriyor? Otizm tedavisi nasıl yapılmalıdır" gibi otizm hakkında merak edilen soruların cevabı yer alıyor. Kitap, otizm konusunu kapsamlı bir şekilde açıklamanın yanı sıra bu konuda farkındalık oluşturma ve aileleri bilinçlendirme misyonu da taşıyor.