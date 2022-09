Doç. Dr. Özbozkurt'un çalışması, Portekiz'de en iyi bildiri ödülüne layık görüldü

Dr. Onur Başar Özbozkurt'un 'Examining the Relationship Between Autoflex and Innovative Competitive Approach' başlıklı çalışması Portekiz'de en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.

Akademisyen, yazar ve stratejist Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, 27-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Portekiz'in köklü üniversitelerinden Polytechnic Institute of Guarda'nın ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Avrasya Eğitim ve Sosyal Bilimler Konferansında (II. International Eurasian Conference on Educational & Social Studies) sunmuş olduğu akademik çalışma ile en iyi bildiri ödülüne layık görüldü. 'Examining the Relationship Between Autoflex and Innovative Competitive Approach' başlıklı çalışmasıyla en iyi bildiri ödülünü alan Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Otomotiv endüstrisi, sahip olduğu etki gücü ve diğer sektörlere katkısı ile ekonominin gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak endüstri, birçok meydan okumayla karşı karşıya. Bu güçlüklerle baş edebilme noktasında ise, artan oranda pazarlama esnekliği ve yenilikçi rekabet yaklaşımlarına ihtiyaç duyuluyor. Otomotiv endüstrisindeki pazarlama esnekliğini ifade eden Autoflex stratejilerini benimseyerek daha yenilikçi ve rekabet gücü yüksek markalar oluşturulabilir. Nitekim, otomotiv endüstrisinde yer alan satış profesyonelleri üzerinde gerçekleştirdiğim bu çalışmada da bunu kanıtlar nitelikte sonuçlar elde ettim" dedi.

20 farklı ülkeden bilim insanının ve 150'ye yakın çalışmanın yer aldığı etkinlikte en iyi akademik çalışma ödülüne layık görülen Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, "Portekiz'de birçok ülkeden katılımcının olduğu böylesine prestijli bir etkinlikte yer almak ve ülkemi uluslararası platformlarda temsil etmekten büyük mutluluk duydum. Sunmuş olduğum çalışmayı en iyi akademik çalışma ödülüne layık gören tüm komite üyelerine ve değerlendirme kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.