Doç. Dr. Yiyit: "Az sabır, İnşallah çifte bayram yaşayacağız"

Dr.Nurettin Yiyit, Dijital platformda Sancaktepe Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan “Sağlık Gündemi” programında şu anda tüm Dünya'yı ilgilendiren korona virüs hakkında izleyicileri bilgilendirdi.

Canlı yayında izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Sancaktepe Şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Covid-19 virüsü hakkında bilgiler verirken bu virüsün en hızlı yayılan virüs türü olduğunu bununla savaşın temel noktasının temas etmeyerek yayılım gücünü kırmak olduğunun altını çizdi.

Devlet olarak sürecin başından beri maksimum seviyede tedbirlerin alındığı belirten Yiyit alınan tedbirler çerçevesinde en etkin tedbirlerden birinin kişisel tedbirlerde olduğunu belirterek “Kesinlikle kişisel hijyenimize dikkat etmeliyiz, ellerimizi 20 saniye boyunca yıkamalıyız, bu virüs alkole karşı koyamadığı için kolonya ve el dezenfektanlarını kullanıp,sosyal mesafeyi mutlaka koruyarak maske kullanımına maksimum derecede dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bahsettiği filyasyon yöntemi hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Yiyit, filyasyon yönteminin bir tedavi yöntemi olmadığını virüsün yayılmasını önlemek amacıyla yapılmış bir çalışma olduğunu belirterek “Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir. Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.Şu anda İstanbul genelinde sahada 1000 kişilik bir ekip konu ile alakalı çalışmalar yapamaya devam ediyor.” dedi.

"Az daha sabır. İnşallah çifte bayram yaşayacağız"

Sokağa çıkma yasakları konusunda insanlarımızın rehavete kapılmadan az daha sabır etmeleri gerektiğini vurgulayan Yiyit, “Sürecin başından beri sahada olan biri olarak devlet millet el ele yaptığımız çalışmalara binaen aynı kararlılık içinde olursak önümüzdeki ay çifte bayramı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü en başından beri Sancaktepe geneli üzerinden konuşacak olursak toplum ve kamuoyu yek vücut olarak bizlere olan desteklerini gönülden hissettirdiler. Örneğin Avrupa'da ilk vakalar çıktığında herkes markete akın ederken bizde ise tam tersi hastanelere akın edilerek ihtiyaçlar anlamında bizlere Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, STK'lar iş adamlarımız ellerinden gelen tüm imkanları seferber ederek bizlere destek oldular.Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.Sonuç olarak dediğim üzere virüsün yayılma gücü çok yüksek olduğu için evde kalacağız,virüsün bulaşma zincirini kıracağız, göstereceğimiz sabır ve duyarlılıkla önümüzdeki ay çifte bayramı yaşayabiliriz.” dedi.

Sancaktepe'de 10 Nisan tarihinde pozitif vaka sayısı olarak en yüksek rakamı söyleyen Doç. Dr. Yiyit son 17 yılda yapılan sağlık yatırımlarının,sağlık alt yapı çalışmalarının anlam kazanıp heba olmaması için rehavete kapılmamamızın gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

"Pandemi konusunda dünyanın rehber ülkesi olacağız"

Sürecin en başından ve daha öncesinden Devlet olarak ciddi önlemler alındığını ve ilk vakanın alınmasının hemen ardından tedbirler çerçevesinde alınan kararların hayata geçirildiğini ve şu ana kadar yapılan çalışmaların Dünya Sağlık Örgütü tarafından takdirle karşılandığını belirten Yiyit “Yayılma gücü çok yüksek olan bu virüs çocukları hasta etmiyor hatta bir çoğu farkında olmadan küçük semptomlarla bu hastalığı farkına bile varmadan atlatabiliyor ama çocuklar en etkili taşıyıcı oldukları için ilk vakadan hemen sonra okullar tatil edildi.Bu karar Avrupa'nın bir çok ülkesinde ilk vakalar ortaya çıktıktan daha sonra alındı.Mesela test yaptığımızı bazı hastaları eve gönderiyoruz daha sonraki süreçte bu hastaların ilaçlarını evlerine götürüyoruz.Karantina süreci boyunca Halk Sağlığı Merkezleri bu hastaları her gün arıyor ve hastalarla iletişim halinde oluyoruz.Ama Dünya geneline baktığımızda bir çok ülke sistem tıkanıklığı yaşamamak adına hastaları yoğun bakımlık durumu olmadığı için hiçbir şey yapmadan eve gönderiyor.Biz de böyle bir sistem tıkanıklığı asla yaşanmayacak çünkü ciddi anlamda kapasite arttırımına yönelik sağlık yatırımlarımız yapıldı hala da yapılmaya devem ediyor. Şunu net olarak söyleyebilirim hastanelerimizde yatak anlamında herhangi bir yetersizlik durumu söz konusu değil. Ben Çin'in sürecin başından beri Dünya Sağlık Örgütüne yanıltıcı veriler verdiğini düşünüyorum biz ise şeffaf bir şekilde günlük olarak verileri herkesle paylaşıyoruz. Bazı profesör arkadaşlar televizyon ekranlarına çıkıp verilerle alakalı karşılaştırma yapıp kötümser bir tablo çizmeye kalkıyorlar ben sahada olup bitene şahit biri olarak bu söylemlere kesinlikle katılmıyorum yapılan bu karşılaştırma çok sağlıklı değil.Devlet olarak elimizden gelenin fazlasıyla yapıldığına şahidim.Marifet iltifata tabidir sözü ile yola çıkarak Dünya Sağlık örgütü yaptığımız çalışmaları takdirle karşılıyor ve sürecin sonunda pandemi konusunda Rehber ülke olacağımıza canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

Programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise belediye olarak bu zamana kadar verdikleri desteklerin katlanarak devam edeceğini belirterek tüm sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade etti.

Doç. Dr. Yiyit, program sonunda izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayarak "Tedbir var, panik yok” açıklamasında bulundu.