DoctorZen CEO'su İsmail Zengin: "Koronavirüs yüzde 40 civarında yabancı hasta kaybettirdi”

Koronavirüs Türkiye'deki saç ekim merkezlerinde hasta sayısını düşürüyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar yurt dışından gelen hasta sayısında son aylarda yüzde 40 civarında azalma yaşandığını belirtiyor.

Dünyayı saran Koronavirüs endişesi turist sayılarında aşağı yönlü hareket oluşturdu. Virüs, Türkiye'de henüz görünmese de gelecek olan turist ülkesinden çıkmamayı tercih ettiğinden dolayı ziyaretçi sayılarında da azalış görülüyor. Son yıllarda sağlık turizminde yükselen Türkiye, saç ekim ve estetik operasyonlarda önde gelen ülke konumuna geldi.

Hasta sayılarında azalış görülüyor

Türkiye'de saç ekim alanında faaliyet gösteren DoctorZen Clinic CEO'su İsmail Zengin, tarafından paylaşılan analizde Koronavirüs tehlikesinin, turistlerin Türkiye'ye gelme oranını yüzde 40 düşürdüğünü ortaya koydu.

İtalya, Fransa,Rusya ve dünyanın birçok yerinden gelen turistlerin sayısının, son zamanlarda büyük ölçüde azalmaya başladığının belirtildiği analizde yurt dışından saç ekimi ve estetik için gelen kişilerin birkaç aydır sayılarının azaldığını öne sürüldü.

Henüz Türkiye'de Koronavirüs'üne dair bir belirti görülmemesine rağmen, komşu ülkelerde öne çıkması nedeni ile turistlerin panik içerisinde olduklarının aktarıldığı analizde İran'da Koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden kişi sayısı yükseldikçe, yurt dışından Türkiye'ye gelen bireylerin daha azalacağı öngörüldüğü bildirildi.