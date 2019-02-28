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Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga çocuklarla buluşacak

TRT Çocuk Televizyonu’nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga’nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

TRT Çocuk Televizyonu'nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.


TRT Çocuk Televizyonu'nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü Akbatı Alışveriş Merkezi'nde çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ege İle Gaga'nın Ay Macerası müzikali saat 14.00'da zemin kat havuz önünde ücretsiz olarak sahneleneceği kaydedildi.

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