Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga çocuklarla buluşacak

TRT Çocuk Televizyonu’nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga’nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.
TRT Çocuk Televizyonu'nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.
TRT Çocuk Televizyonu'nda yayımlanan Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga'nın maceraları 2 Mart Cumartesi günü Akbatı Alışveriş Merkezi'nde çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Ege İle Gaga'nın Ay Macerası müzikali saat 14.00'da zemin kat havuz önünde ücretsiz olarak sahneleneceği kaydedildi.