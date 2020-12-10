Doğa Eğitim Programları ile çocukların ekolojik okuryazarlık becerilerinin gelişmesi sağlanacak

Çevre fonu İş Portföy TEMA Değişken Fon'dan elde edilen gelirler ile TEMA Vakfı'nın Doğa Eğitim Programları destekleniyor. Program kapsamında çocukların ekolojik okuryazarlık becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan eğitimler sayesinde okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 167 binden fazla çocuğa ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, TEMA Vakfı iş birliği ve Türkiye İş Bankası desteği ile yürütülen Doğa Eğitim Programları, çocuklara ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. 2010 yılından beri yürütülen Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları, 2019 yılından itibaren İş Portföy TEMA Değişken Fon'dan elde edilen gelir ile uygulanıyor. TEMA Vakfı'nın 2010 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sürdürdüğü ve her yıl ulaşılan çocuk sayısının arttığı Doğa Eğitim Programları, 2019 yılından itibaren, yeni ismiyle ‘İş Portföy TEMA Değişken Fon' da biriken tutar ile desteklenmeye başlandı.

Verilen bilgiye göre, TEMA Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırladığı Doğa Eğitim Programlarının bir parçası olan Minik TEMA ve Yavru TEMA Eğitim Programları, İş Bankası'nın desteğiyle 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılında, 81 ilde, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde 167 binden fazla çocuğun katılımıyla uygulandı. Koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkisi altına almaya başlaması ile koruma ve kontrol tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimlere Mart 2020 tarihinde ara verildi; uzaktan eğitim kapsamında EBA TV'de ve sosyal medya platformlarında dijital eğitim içerikleri yayınlandı.

Çocuklar erken yaşta doğayla olumlu bağlar kuruyor

Çocukların küçük yaşlardan itibaren, fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimi için ihtiyaçları olan açık havada vakit geçirmeyi ve doğayla bağ kurmalarını destekleyen Doğa Eğitim Programları, doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Okul öncesi çocuklara verilen Minik TEMA ve ilkokul düzeyinde çocuklara verilen Yavru TEMA Eğitim Programları; toprak, su varlıkları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem, hava, doğada gözlem, sürdürülebilir yaşam gibi konularda olabildiğince geniş bir kurguda hazırlandı.

Eğitim programları kapsamında; öğretmen rehberi, üç farklı eğitici poster, gözlem kutusu, doğa gözlem çarkı gibi eğitim içeriğini destekleyen materyaller öğretmenlere ulaştırılıyor. Ayrıca her iki düzeydeki çocuklar için ‘orman' ve ‘toprak' temalı iki animasyon çocuk filmi ve doğa temalı üç çocuk şarkısı da programlar kapsamında çocuklarla buluşturuluyor.