'Doğa Gençlerle Canlanıyor' projesi yoğun ilgi gördü

Ankara'da Başkent Millet Bahçesinde gençler için düzenlenen Tam Bana Göre Festival'in açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. 5 gün boyunca sürecek olan festivalde Sultanbeyli Belediyesi “Doğa Gençlerle Canlanıyor” projesiyle yer aldı. Doğanın, iklimin ve canlı yaşamının öncelikli gündem haline geldiği bu günlerde Sultanbeyli Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Doğa Gençlerle Canlanıyor Projesi çerçevesinde yangından etkilenen illerde ormanlara ceylan, keklik, alageyik, şahin gibi yüzlerce doğa hayvanı bırakıldı. Ayrıca Tam Bana Göre Festival'de stant kuruldu, doğa canlılarını konu alan NFT Dijital Sanat Eserleri Sergisi açıldı, gençlere binlerce fidan ve doğa kumbarası hediye edildi. Festivali ziyarete gelenler, Doğa Gençlerle Canlanıyor standına yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz yıl 'Genç Fidanlarla Yeşeren Türkiye' standını kuran belediyenin bu yılki çalışması da takdir topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan gençlik standını ziyaret etti. Gençler için Ankara'da düzenlenen Tam Bana Göre Festival başladı. 5 gün boyunca sürecek olan festival için Türkiye'nin birçok yerinden belediye stant kurdu. Sultanbeyli Belediyesi de festivale özel projesiyle katılarak yerini aldı. 'Doğa Gençlerle Canlanıyor' projesi çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanında doğaya ekosistemi desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ceylan, keklik, alageyik, sülün, akbaba, şahin gibi hayvanlar salındı. Bu çerçevede Antalya, Şanlıurfa, Muğla, Aydın, İzmir ve İstanbul Sultanbeyli'ye ekosistemi canlandırmak için doğa hayvanı bırakıldı. Fuar dahilinde standa gelen ziyaretçiler özel olarak hazırlanan dijital sanat (NFT) sergisini gezdi, ardından canlı yayınla hayvan salınımlarının yapıldığı noktalara doğa dostu gençler bağlanarak “Doğa Kumbarası”na isimlerini yazdırdılar. Sonrasında stant içinde özel olarak hazırlanan alanda fotoğraf çekilen gençlere doğa dostu sertifikası, doğayı desteklemek için birikim yapmalarına imkân sağlayacak hatıra doğa kumbarası ve çam fidanı hediye edildi.

“Gençlerimizle doğa için projeler üretiyoruz”

Doğanın yarınlara bırakılacak en kıymetli hazine olduğunu belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Daha yaşanabilir bir dünya için; bu hazineyi korumalı ve yarınlara aktarmalıyız. Bu anlayışla projeler üretiyor, daha yaşanabilir bir dünya arzusuyla çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl ‘Genç Fidanlarla Yeşeren Türkiye' projesiyle orman yangınından etkilenen 6 farklı bölgeyi binlerce fidanla buluşturduk. Yeşil vatanımız için başlattığımız bu seferberlikte en büyük destekçimiz gençlerimiz oldu. Şimdi bu çabayı ‘Doğa Gençlerle Canlanıyor' projesiyle sürdürüyor; doğamızı gerçek sahipleriyle buluşturuyoruz. Yangınlar sonrası yaralanan ve nesli tükenmekte olan canlılara hep birlikte el uzatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında doğa hayvanlarını kendi yaşam ortamlarına bırakarak ekosisteme katkı sunuyoruz. Bu güzel anları izlemek için Doğa Gençlerle Canlanıyor standımıza gelebilirsiniz” dedi.

Ayrıca canlı yaşamının güzelliklerini eşsiz biçimde yansıtan bir de dijital sanat NFT sergisi oluşturduklarını ifade eden Başkan Keskin, gençlere mesaj vererek, “Doğaya duyarlı gençlerimiz için Doğa Dostu Sertifikası hazırladık. Aynı zamanda standımıza gelecek katılımcılara sevgiyle büyütebileceği çam fidanı ve birikimleriyle yeşil vatana katkı sunacağı ‘Doğa Kumbarası' hediye ediyoruz. Gençlerimizden de beklentimiz doğa kumbaralarında topladıkları birikimlerini doğamız için bağışlayarak yarınlara daha güzel bir dünya bırakmamıza katkı sunmaları. Ben herkesi Doğa Gençlerle Canlanıyor standımıza davet ediyorum. Gençlik standımızı teşrifleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. NFT Dijital Sanat Sergimizi ziyaret eden İstanbul İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe'ye, Belediye Başkanlarımıza ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.