Doğa Koleji 556 özgün yayınıyla yeni döneme hazır

Kolejin kampüslerinde kullanılan eğitim materyalleri, içerikten baskıya kadar tüm süreç kontrol altında tutularak hazırlandı. Her eğitim-öğretim yılı sonunda müfredata uygun şekilde güncellenerek yenilenen Doğa Yayınları'nın teslimat süreci hızla devam ediyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, yayınların her birinin; oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydederek, “Yazım haritamızı; her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki kazanımları dikkate alıp Doğa modelli eğitim anlayışımıza entegre ederek belirledik” dedi.

Hazırlıktan baskıya kadar tüm süreç kontrol altında

Kitapların etkinlik sayfaları ve soru bölümleri hazırlanıp bölüm başkanları tarafından kontrol edildi. Yazım planına göre sıraya konularak tasarımı yapıldı. Baskı onayı alınan ürünler öğrenci sayısı kadar basıldı. Baskı süreci tamamlandıktan sonra matbaa tarafından kolejin deposuna teslim edilen ürünler her bir öğrenci için ayrı ayrı paketlendi. Set haline getirilen kitapların, tüm kademeler için kargo süreci devam ederken; 8. ve 12. sınıfların eğitim materyalleri teslim edildi.

“Yayınlarımız yaşayan bir organizma gibi”

Konuyla ilgili bilgi veren Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Kurum olarak, yayıncılık tarafımızı adeta yaşayan bir organizma gibi canlı tutuyoruz. Eğitim-öğretim faaliyetlerimizi sadece kitaplarımızla değil; kazanım bazlı testler, hafta sonu etkinlik çalışmaları, her hafta düzenli olarak yapılan deneme sınavları gibi sayısız yayın içeriğimizle; sağlam bir temel üzerinde sürdürüyoruz” dedi.

Fark derslerle ilgili yayınlar

Okul öncesinde düşünmenin doğası, deney atölyesi, okuma yazmaya hazırlık, doğa kaşifinin ekoloji günlüğü, satranç öğreniyorum; ilkokulda düşünmenin doğası, doğa kaşifinin ekoloji günlüğü, doğada şenlik var, deney atölyesi, doğatech, müzik, keman, ukulele, satranç taktik 1-2-3; ilkokul üstün zekalılar bölümünde tarihsel sorgulama; ortaokulda bilimin doğası, akıl oyunları, mucit atölyesi, doğatech, düşünme becerileri eğitimi ve keman; lisede genetik bilimine giriş, doğatech, teknoloji ve donanım, teknoloji ve yazılım, İngilizce language portfolyo ve bilim tarihi yayınları yer alıyor.

t-MBA ile bir adım önde

İşletme yüksek lisans programının lise düzeyine uyarlanmış eğitim modeli olan t-MBA, öğrencilerin aktif katılım sağladığı öğrenme ortamları oluşturuluyor. 9, 10 ve 11. sınıflarda verilen t-MBA (Teenager MBA) dersinin eğitim materyali olarak; bilimsel araştırma projeleri ve etik, dijital ekonomi, para ve finans yönetimine giriş, stratejik pazarlama, girişimcilik ve inovasyon, sosyal medya yönetimi, veri madenciliğine giriş, yönetim ve organizasyona giriş, insan kaynakları yönetimine giriş ve tasarım odaklı düşünme ve proje kitapları kullanılıyor.

Bilimsel araştırma projeleriyle kazandığı derecelerle adından söz ettiren Doğa Koleji, bilim ve teknoloji alanına önemli katkılarda bulunuyor. Bu yıl toplam 3 bin 214 projeyle ulusal ve uluslararası platformlarda başarı elde eden kurum öğrencileri, bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını aralıyor. Bir bilimsel araştırma projesinde 2 öğrencinin aktif olarak yer aldığı düşünüldüğünde, Türkiye'nin dört bir yanından başvuruda bulunan öğrenci sayısı 6 bini buluyor.