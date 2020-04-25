Doğa Koleji'nden sağlık seferberliğine destek

Söz konusu bileşenler ile sağlık çalışanlarının virüsten korunmasına katkı sunulacak.

İTÜ ETA Vakfı bünyesinde yer alan Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'in dijital üretim merkezi İTÜ Magnet FAB | TRİDİ iş birliği ile yeni tip korona virüs salgınına karşı sağlık malzemeleri üretimini sürdürüyor.

Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde yer alan 3D yazıcılar aracılığıyla İTÜ Magnet'in başlattığı sağlık seferberliğine destek olan Doğa Koleji, sağlık personelinin virüsten korunması için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi. İTÜ Magnet'in yönlendirmeleriyle tıbbi filtreleri maskeye bağlayacak olan bileşenler Doğa Koleji tarafından üretildi. Söz konusu bileşenler, enfekte olan hastalara müdahaleleri sırasında sağlık çalışanlarının kullanması için tasarlandı.

Tıbbi filtreleri maskeye entegre ediyor

Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, sağlık çalışanlarının korona virüs salgını kapsamında üretilen ekipmanlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, Doğa Koleji'nin daha önce yüz siperliği üreterek tıbbı malzeme üretimine destek olduğunu kaydetti. İnanır, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yönetilen projeye, Doğa Koleji kampüslerinde bulunan 100 adet 3D yazıcıyla entegre olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Ürettiğimiz bu aparatın en önemli özelliği, hastaya ilk müdahalede kullanılan yüz siperliklerinden farklı olarak tedavi sürecinde de kullanılabiliyor olması. Bu sebeple siperlikle aynı anda kullanılamıyor. Maskenin üst kısmına takılan aparat,tıbbi filtrelerin maskelere entegre olmasını sağlayarak, sağlık personelinin korunmasına katkı sağlayacak.”