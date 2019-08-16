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Doğa Koleji'nden sosyal medya iddialarına yalanlama

Doğa Koleji, sosyal medyada yer alan ’el konuldu’ şeklindeki iddiaları yalanladı.

Doğa Koleji, sosyal medyada yer alan 'el konuldu' şeklindeki iddiaları yalanladı.


Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:


“Kurumumuza karşı sosyal medyada bilinçli olarak yapılan bu yayınlar, markamıza zarar verme amaçlıdır. Öğretmeni, velisi, öğrencisi ile büyük bir aile olan Doğa Koleji, bu tür asılsız yazı ve haberlere itibar etmemektedir. Doğa Koleji'ne yönelik yapılan asılsız ve algı amaçlı haber ile yazılar için yasal haklarımızı kullanarak ilgili mercilere başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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