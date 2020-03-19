Doğa'da kayıt işlemleri online yapılacak

Doğa Koleji'nin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde hayata geçirilen uygulama ile veliler, görüşme tarihi ve saati belirterek kayıt görüşmeleri için randevu oluşturacak. Belirtilen tarih ve saatte sisteme giriş yapan veliler, kayıt görüşmelerini online olarak gerçekleştirecek.

Tüm dünyayı tehdit altına alan korona virüse (Kovid-19) karşı önlemlerini artıran Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesinin akademik altyapısından aldığı destekle kayıt işlemlerini Doğa Portal aracılığıyla online olarak sunuyor. Kayıt görüşmesi yapmak isteyen veliler, görüşme tarih ve saati için randevu oluşturabilecek. Velilerin bilgisayar, telefon ya da tabletleri aracılığıyla görüşme yapabilmesine olanak tanıyan portal, kayıtla ilgili görüşmelerin ebeveynlerin birlikte-grup halinde ya da bireysel olarak gerçekleştirilebilmesini sağlıyor.

Ev konforunda eğitime devam edecekler

Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip korona virüs salgınından kaynaklı eğitim-öğretime ara verilmesi kararı nedeniyle kolej de akademik takvimde yapılan değişikliklere uygun olarak “Doğa'm Evimde” uzaktan eğitim programıyla eğitime kesintisiz devam edecek. Böylece uzaktan eğitim programı süresince öğrencilerin derslerine sanki okullarındaymış gibi devam etmeleri sağlanacak. Sebit iş birliğiyle e-doğa sisteminin teknik altyapısını geliştiren kolej, eğitimlerini dijital platformda oluşturduğu sınıflarında sürdürecek.

Doğa'm Evimde dijital eğitim platformu, temel dersler ve fark ders içerikleriyle haftalık standart programda yer aldığı şekilde 20 dakikalık dijital içerik ve etkinliklerle buluşturacak. Yabancı dil içerikleriyle interaktif şekilde öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye devam eden program kapsamında öğretmenler düzenli olarak öğrenci ve velilerle iletişim halinde olacak.