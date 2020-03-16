Doğa'da kayıtlar başladı

Kolej, her çocuğun iyi eğitim almayı hak ettiği inancıyla öğrencilerine yeni yetkinlikler kazandırmayı hedeflediğini bildirdi.

Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) akademik altyapısıyla yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlanıyor.

“Erken yaşta kariyer planlaması gerekli”

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, yabancı dil eğitiminin ve kariyer planlamalarının erken yaşta başlamasının önemine değinerek, “Girişimcilik, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel düşünce becerileri gelişmiş bireyler yetiştirerek, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici eğitim programları oluşturuyoruz. Bilgiyi edinmenin yanında, bilginin doğru kullanımı konusunda öğrencilerimizi bilinçlendireceğiz” dedi.

Eğitim programlarını öğrencilerinin geleceğini düşünerek oluşturduklarını belirten Özeren, “Kariyer gelişimi yaşam boyu devam eder. Öğrencilerimizi kişilik özelliklerine ve yeteneklerine uygun projelere yönlendirerek yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. İTÜ'nün akademik gücüyle çocuklarımıza yeni yetkinlikler kazandıracağız. Tamamen eğitim konuşacağımız bir döneme girdik. Kurumumuzda bilimsel süreç becerileri kazanan öğrencilerimizi, araştırma, inceleme ve problem çözme yetkinlikleri ile donatarak yaşadıkları yüzyılın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştireceğiz” ifadelerinde bulundu.

Yapay zeka alanında işbirliği

“İTÜ'nün vizyonunu eğitim kalitemizle birleştirerek en iyiyi hedefliyoruz” diyen Özeren, “Temel bilimlerle desteklenecek bir eğitimle çocuklarımızı erken yaşta yapay zekâ teknolojileri ile tanıştıracağız. Doğa Koleji ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yer alan Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği planlıyoruz. Buna göre dijital dünyanın gençlerini yetiştirmek, geleceğin en önemli konuları arasında yer alan yapay zekânın daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla İTÜ'den destek alacağız” şeklinde konuştu.

Genç müzisyenler yetişecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) ile yapılacak iş birliği protokolü ile kolejde müziğe yetenekli veya meraklı öğrencilerin müzik bilgisini geliştirilmesi ve öğrencilere bir enstrüman eğitimi verilmesini hedeflediklerini anlatan Özeren, “İTÜ TMDK ile işbirliği kapsamında kurslara katılacak öğrencilerimizin eğitimler sonunda sertifika sahibi olmasını planlıyoruz” dedi.