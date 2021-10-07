Doğal aromalı çiğnenebilir diş macunu ilgi gördü

‘Temiz Beslenme' teması ile düzenlenen ‘Doğal, Sağlıklı ve Organik Ürünler Fuarı' Exponatura21, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 42 ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak fuar, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen üreticileri ve tüketicileri bir araya getiriyor. Fuarda bulunan bir firma, doğal bileşenlerden oluşan aromalı tablet şeklinde diş macunu ve sapı bambu ağacından üretilen, 20 bin dupont kıldan oluşan diş fırçası sergileniyor. Aromalı diş macunu, ağıza atıldığında diş ve ağız sıvısıyla çözülerek daha sonrasında ise dişin fırçalanmasıyla ağız ve diş temizliği yapılmış oluyor.

“Tabletlerimize paylaşımlı diş macunu diyoruz”

Firmalarının ağız bakım ürünleri geliştirdiğini ifade eden satış Sorumlusu Gözde Eskici, “İlk olarak diş macunu tabletleri ürünümüzle piyasaya çıktık. Bu ürünümüzün dört aroması mevcut, ayrıca hem florürlü ve florürsüz olarak geliştirildi. Bir cam kavanoz içerisinde 90 adet var. Kullanımı ise ağzımıza bir tablet alarak ağız sıvımızla ve dişlerimiz ile parçalayıp çözülmüş oluyor. Sonrasında ise normal fırçayla fırçalama yapıp çalkalayıp tükürüyorsunuz. Sabah akşam kullanabiliriz. Diğer macunlara göre de aile içerisinde bakteri geçmemiş oluyor. Biz ayrıca tabletlerimize paylaşımlı diş macunu diyoruz. Diş macunlarımız doğal bileşenlerde elde ediliyor. İçerisinde zararlı maddeler bulunmuyor. Kutuların üzerlerinde de belirtiyoruz bunları. Bu ürünü kullandığınız takdirde diğer diş macunlarını kullanmanıza gerek kalmıyor” şeklinde konuştu.

İkinci bir ürün olarak doğal diş fırça ürettiklerini vurgulayan Eskici, “Diş fırçamız bambu saptan oluşuyor. Tamamen doğal. Uçları ise dupont kıldan oluşuyor ayrıca 20 bin kıl sayısına sahip. Diş hekimleri tarafından da fazlasıyla öneriliyor” şeklinde konuştu.