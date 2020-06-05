''Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin''

Dr. Abdülkadir Ömer, “Sağlığa uygun ekmek; doğal undan yapılmış örneğin buğday, çavdar, yulaf gibi tam tahıl ekmeği için geçerlidir. Doğal ekmek bağırsak sağlığının korunması, kabızlığın önlenmesi için ciddi bir destek sağlar'' dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Abdülkadir Ömer, doğal ekmeğin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini söylerken, katkısız undan yapılan doğal ekmeğin sağlığa faydalı olduğuna dikkat çekti. Dr. Abdülkadir Ömer, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Abdülkadir Ömer, doğal ekmek tüketiminin toplum içinde özendirilmesi gerektiğinin altını çizerek ''Ülkemizde, doğal, ucuz, kolay ulaşılabilir olması nedenleriyle günlük tüketilen karbonhidratlar arasında en ön sırada gelir. Toplumumuzda ekmek yendiğinde daha kolay doyulacağı yönünde bir inanış var. Organik, kimyasal maddelere maruz kalmamış ve genetiği değiştirilmemiş tahıllardan elde edilmiş doğal undan yapılmış ekmek tüketimi ile daha kolay doyulacağı söylenebilir. Ekmek içerdiği karbonhidrat yanında protein, lif, mineraller (kalsiyum, fosfor) ve vitaminler(B1, B6) yönünden de zengin bir gıdadır. Bu açıdan doğal ekmek, zihinsel ve fiziksel sağlığın korunmasını sağlar. Lif alımıyla mide ve bağırsak sağlığının korunması, kabızlığın önlenmesi için ciddi bir destek sağlar. Bunun yanı sıra şeker hastalarının kan şekerinin daha yavaş yükselmesine ve kan şekeri ve kolesterol kontrolüne de yardımcı olur'' dedi.

''Poğaça, açma ve galetadan kaçının''

Kimyasallarla beyazlatılmış ekmek yerine doğal ekmeğin tüketilmesinin daha sağlıklı bir seçenek olduğunu belirten Dr. Ömer, ''Sağlığa uygun ekmek doğal undan yapılmış örneğin buğday, çavdar, yulaf gibi tam tahıl ekmeği için geçerlidir. Kimyasal yöntemlerle beyazlatılmış undan yapılmış ekmeğin lif değeri ve besleyiciliği daha farklı olabilir. Dolayısıyla doğal ekmek tüketimi toplum içinde özendirilmelidir. Doğal ekmek değil, rafine un, şeker ve yüksek miktarda şeker içeren gıdalar zararlıdır. Rafine undan üretilmiş ve yüksek miktarda eklenmiş yağ ve şeker içeren pasta, çikolata, kek, poğaça, açma, galeta gibi diğer karbonhidratlı gıdalar tehlikeli. Bu gıdalar yüksek kalorileri nedeniyle başta şişmanlık başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Günlük ekmek tüketimi kişinin fiziksel aktivitesine, yaşına, cinsiyetine ve sağlık durumuna bağlıdır. Genç bir inşaat işçisi ile kilolu masabaşı çalışanı veya ileri yaşlardaki bir şeker hastasının ekmek tüketimi tabii ki farklı olacaktır. Eğer önemli bir rahatsızlığımız yoksa doğal ekmeklerden her öğünde ihtiyacımız kadar ekmek tüketmemizde sakınca yoktur. Ancak diyabet, kalp, obezite ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların varlığında ekmek tüketimi her öğünde bir dilim ile sınırlandırılabilir'' şeklinde konuştu.