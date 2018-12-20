Doğal tarım ürünleri tüketiciyle buluşuyor

Meyveden sebzeye, yöresel ürünlerden mevsim tatlarına onlarca çeşit doğal tarım ürünü, Akbatı AVM'de tüketiciyle buluşuyor.

Birçok rahatsızlığın temelinde yatan bağışıklık sistemi problemlerini engellemenin yolu sağlıklı beslenme ve düzenli spordan geçiyor. Havaların soğuduğu, fiziksel aktivitenin azaldığı kış mevsiminde sağlıklı beslenme yönündeki bilinç de artıyor.

Akbatı AVM'den yapılan duyuruya göre İpek Hanım Çiftliği'nin meyveden sebzeye, yöresel ürünlerden mevsim tatlarına onlarca çeşit doğal tarım ürünü, tüketiciyle buluşturulacak. Zemin katta kurulacak olan İpek Hanım'ın Çiftliği 23 Aralık'tan itibaren her pazar günü 10.00-22.00 saatleri arasında tüm misafirlerini bekliyor.