İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğal tarım ürünleri tüketiciyle buluşuyor

Meyveden sebzeye, yöresel ürünlerden mevsim tatlarına onlarca çeşit doğal tarım ürünü, Akbatı AVM’de tüketiciyle buluşuyor.

Meyveden sebzeye, yöresel ürünlerden mevsim tatlarına onlarca çeşit doğal tarım ürünü, Akbatı AVM'de tüketiciyle buluşuyor.



Birçok rahatsızlığın temelinde yatan bağışıklık sistemi problemlerini engellemenin yolu sağlıklı beslenme ve düzenli spordan geçiyor. Havaların soğuduğu, fiziksel aktivitenin azaldığı kış mevsiminde sağlıklı beslenme yönündeki bilinç de artıyor.



Akbatı AVM'den yapılan duyuruya göre İpek Hanım Çiftliği'nin meyveden sebzeye, yöresel ürünlerden mevsim tatlarına onlarca çeşit doğal tarım ürünü, tüketiciyle buluşturulacak. Zemin katta kurulacak olan İpek Hanım'ın Çiftliği 23 Aralık'tan itibaren her pazar günü 10.00-22.00 saatleri arasında tüm misafirlerini bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.