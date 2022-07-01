Doğan Alemdar: “Oynayacağımı duyunca heyecandan uyuyamadım”

Stade Rennais'te forma giyen Doğan Alemdar, Kayserispor'da oynadığı dönemde ilk kez forma şansı kendisine gelince heyecandan uyuyamadığını ifade ederken, A Milli Takım'a davet edilmesi sonrasında ise hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Fransa Lig 1 ekibi Stade Rennais'te forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TamSaha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Kayserispor'un altyapısında yetişmesi ile ilgili konuşan Alemdar, “İlk resmi maçıma U14'te çıktığımı hatırlıyorum. U15 ve diğer her yaş kategorisinde forma giydim. Son senesinde Ümit Millî Takım'da da oynamıştım. Altyapı olarak çok güzel imkânlara sahibiz. Kayserispor altyapısında çok iyi oyuncular var ve şu anda Berna Gözbaşı Başkan da "gelecek için nasıl oyuncular çıkarabiliriz" diye çalışmalar yapıyor. Berna Başkanımızla hâlen irtibat hâlindeyim. Bence kulübün başında onun bulunması altyapıdaki gençler için şans. Orada olduğum dönemde benim de çok arkamda durmuş ve desteklemişti. Son zamanlara bakıldığında altyapıdan çok yetenekli isimler daha çok Millî Takımlara gelmeye başladı. Altyapı olarak Kayserispor'un bir kalitesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Oynayacağımı duyunca heyecandan uyuyamadım”

Kayserispor'da kaleci Lung ve İsmail Çipe'nin sakatlanmasının ardından forma şansı bulan Doğan Alemdar, “Sezon başından beri kadrodaydım. Galatasaray maçında Silviu Lung sakatlanınca hocalar yedek kulübesine dönüp İsmail abiyle ikimize baktılar. "İsmail abi sen gireceksin, hadi" dedim. Ama ısınmaya ikimizi de gönderdiler. Sandım ki ben gireceğim. Ama o gün İsmail abi girdi oyuna. Ertesi hafta evimizde Trabzonspor'la oynayacağız. Ben de çok çalışıyordum. Nasıl anlatayım, o zaman fitness salonundan çıkmıyorum, ekstra antrenmanlar yapıyorum. İdmanlarda sahadan en son ben çıkıyorum. Halen de öyleyim. Çok iyi hatırlıyorum Cuma günü sabah uyandım, kulüpte kahvaltı yapıyorum. Zaten kulüpte kalıyordum. Telefon geldi, dediler ki, 'İsmail abin covide yakalandı, yarınki maça kafa olarak hazırlan, sen oynayacaksın'. İçimde bir heyecan oluştu ve gece sabaha kadar uyuyamadım. Çünkü stresli bir iş ve ilk defa Süper Lig'de maça çıkacağım. Heyecan verici benim için. Çocukken hayalini kurduğun takımın kalesini koruyacaksın. O da ayrı ayrı bir gurur. Trabzonspor karşısına çıktım ve maç 0-0 bitti. Kaleyi gole kapattık. Tabiî ki hata da yapabilirdim ama kazanabilirdik de. Rabbim yardım etti ve ondan sonra kariyerim başladı. Maçtan sonra da Berna Başkanla çekildiğimiz bir fotoğraf var. Onu hiç unutmuyorum. 'Her genç krizi fırsata çevirebilir' yazısı vardı. Öyle bir kariyer başlangıcı olmuştu” ifadelerini kullandı.

“Manuel Neuer'i örnek alıyorum”

Örnek aldığı kalecilere değinen Alemdar, “Bayern Münih'ten Manuel Neuer'i örnek alıyorum. Ayrıca stilimi de biraz benzetiyorum. Ben de o seviyeye gelmek istiyorum. Çalışarak da olacağıma inanıyorum. Ben de onun gibi bir kariyere sahip olmak istiyorum. Uğurcan abi, Altay abi ve Ersin'i de örnek alıyorum. Hepsi birbirinden güzel insanlar ve hepsi birbirinden iyi kaleciler” diye konuştu.

“Rennais takımına transferimde en büyük pay Berna başkanın”

Rennais'e transfer süreci ile ilgili konuşan Doğan Alemdar, “Aslında sezon bittikten sonra Millî Takım'a geldim ve güzel bir kamp dönemi geçirdim. Berna Başkan'la fikir alışverişinde bulunduk. Önceliğimiz Avrupa'ya yönelikti. Stade Rennais takımından bir teklif vardı. Ama Lyon ve Milan'ın da beni istediğiyle ilgili haberler de yayınlanıyordu. Stade Rennais aralarındaki en kararlı takımdı sanırım. Menajer abilerimle oturup karar verdik. Tabii ki burada başkanın tepkisi önemliydi. 'Vermiyorum' da diyebilirdi. Ama başkanın ilk dediği şey şuydu: 'Doğan sen benim oğlum gibisin. Ben senin Avrupa'da oynamanı istiyorum ve senin önünü açacağım. Seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum'. Bu düşünceyle benim Stade Rennais takımına transferim gerçekleşti. Burada en büyük pay sahibi Berna Başkanımızdı” şeklinde konuştu.

“Messi ve Mbappe'ye karşı oynamak heyecan vericiydi”

Paris Saint-Germain'de forma giyen Messi ve Mbappe ile karşı karşıya gelmesiyle alakalı da milli kaleci, “Onlarla oynamak heyecan verici tabiî ki. İkinci maçta ben oynadım. Deplasmanda dünya yıldızlarına karşı oynuyorsunuz. Herkesin örnek olarak gördüğü oyuncularla oynuyorsunuz. İnanılmaz bir duygu. Hepsi birbirinden yetenekli, kaliteli ve en üst seviyede oyuncular. Farklı bir duygu. İnşallah ileriki zamanlarda olursa çocuklarıma anlatacağım bir hâtıram oldu” dedi.

“Milli takıma çağrılınca hayalim gerçekleşti”

A Milli Takım'a davet edilmesinden sonra yaşadığı duyguları anlatan Doğan, “Ümit Milli Takım'dan bana bir liste göndermişlerdi. Bir gün arabadan indim, antrenmana çıkacağım, yeni bir kağıt geldi; A Milli Takım listesi. Fakat aday kadro açıklanmamış, bu liste geniş liste. Kadronun açıklandığını sandım ve büyük bir heyecana kapıldım. Direkt annemi arayıp, 'A Milli Takım'a gidiyorum herhalde' dedim. Sonra kız arkadaşım aradı ve onunla da sevincimi paylaştım. Oradaki hocalarla birlikte sevindik. Kadronun açıklanmasından bir gün önce kaleci antrenörü Michael Rechner aradı ve 'Kampa geliyorsun' diyerek biraz kamptan bahsetti. Çok sevinçliydim çünkü hayalim gerçekleşmişti. Ertesi gün kadro açıklandı ve tebrik mesajları almaya başladım. Çok güzel bir duygusu vardı” ifadelerini kullandı.