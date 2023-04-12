Doğanın renkleri AKSM'de

Küçükçekmece'de 17 ressamın eserlerinden oluşan ‘Doğanın Renkleri' adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Hayvan ve doğa temalı resim çalışmaları 28 Nisan'a dek izlenebilir.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, 17 ressamın eserlerinden oluşan ‘Doğanın Renkleri' adlı resim sergisine ev sahipliği yaptı. Resim Öğretmeni Sonay Yılmaz eğitmenliğinde 17 öğrenci, yağlıboya, karakalem ve kuru boya tekniğiyle oluşturdukları rengarenk tuvallerini sanatseverlerle buluşturdu. Hayvan ve doğa temalı resim çalışmaları 28 Nisan'a dek izlenebilir. Sergi açılışında yaptığı konuşmada kursiyerlere teşekkür eden Sonay Yılmaz, ‘'Resim sanatı kişinin keşfediciliğini geliştirir, zihinsel birikimlerin görsel biçimler ile ifade edilmesine yardımcı olur ve kişinin kendini özgürce ortaya koymasını sağlar. 17 kursiyerle birlikte 5 aylık bir çalışma sonunda hayvan figürlerinin ve doğa manzaralarının yer aldığı 37 eserle sergimizi açtık. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz'' dedi.

Kursiyerlerden Jale Dağıdır resim serüvenini anlatırken, "Bütün eserlerde çok fazla emek var bu yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz. Sanatın hangi dalı olursa olsun ruhu iyileştirir güzelleştirir ve insanı geliştirir. Resim de insana pozitif katkılar sunan bir sanat dalı. Ben bir çizik bile atamazken, resim konusunda yeteneğim olmadığını düşünürken resim yapar oldum. Bu tabi ki de eğitimle, çalışmayla ve disiplinle oldu. Resimlerimizi sergilememize destek olan, emeği geçen herkese teşekkür ederim'' dedi.

28 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir

Sonay Yılmaz, Candan Temizsoy, Ceylan Şimşek, Filiz Başyurt, Gülüstan Gecit, Hatice Yavuz, İlmihan Arslanoğlu, Jale Dağıdır, Kalpten Öztürk, Kaniver Aldemir, Leyla Duymayan, Nurten Çopur, Şaziye Şimşek ve Veysel Diri tarafından hazırlanan sergi, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilir.