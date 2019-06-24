"Doğru lise tercihi, üniversite ve meslek seçiminin ilk adımıdır"

Öğrencilerin LGS sonuçlarına göre yapacakları lise tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, lise tercihini doğru yapabilmenin iyi bir üniversite ve mesleğe sahip olmakta atılacak ilk adım olduğuna değindi. Sezgin, öncelikle yayınlanacak tercih kılavuzunun dikkatlice okunması ve doğru seçim yapabilmek için liselerin iyi araştırılması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin tercih edecekleri lisenin vereceği eğitimin ve sunacağı fırsatların onları adım adım üniversiteye dolayısıyla da bir mesleğe taşıyacağına değinen Barış Sezgin, bir okul tercih ederken öğrencinin ve velinin iyi bir araştırma yapması gerektiğini dile getirdi.

Lise tercihi yaparken en önemli kriterlerinden birinin öğretmen kadrosu ve okulun akademik alanlardaki başarısı olması gerektiğine değinen Sezgin; “Okulların farklı özelliklerini değerlendirmeye önem verilmelidir. Okulun yabancı dil olanakları, ders içeriklerinin yeterliliği, sınav sistemlerine ve müfredata uygun olarak derslerin en verimli şekilde aktarılması önemli bir kriterdir. PDR biriminin çalışmaları öğrencinin sosyal ve zihinsel gelişimini desteklemelidir. Özellikle mesleki rehberlik çalışmalarının yapılması öğrencinin bundan sonraki eğitim yaşamını sağlıklı bir şekilde yönlendirebilmesi için önemlidir. Ayrıca okul idarecilerinin ve psikolojik danışmanların velilerle iletişimi eğitimin desteklenmesi için önemli olan kriterlerden biridir ”dedi.

Lise seçimi öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini etkiler

Lise seçiminin öğrencinin alacağı eğitim kalitesini, sosyal gelişimini, üniversite ve meslek seçimini etkilediğini söyleyen Barış Sezgin; “Öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp çalışmalarının yapılması, projeler geliştirebilmesi, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunabilmesi onun topluma ve bireylere daha duyarlı olmasını, sorumluluk almasını, takım çalışmasına yatkın olmasını, kendi güçlü ve zayıf yanlarını tanımasına fırsat verir” şeklinde konuştu.