Doğru zamanda saç ekimi çok önemli

Özellikle genç yaşta saçlarını kaybedenler, saç ekimi merkezlerinin yolunu tutuyor. Yabancı uyruklu binlerce kişi ise saç ekim işlemi için Türkiye'nin yolunu tutuyor. Doğru zamanda yapılan işlemler saç ekiminde verimliliği arttırıyor. Uzmanlar ise saç ekimi ile ilgili tüyoları paylaştı. Saç ekim koordinatörü Hasan Akıl, saç ekiminde doğru zamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Saç ektirmek isteyen kişilerin doğru zamanı kendilerine sürekli sorduğunu ifade eden Hasan Akıl, “Erkeklerde saç dökülmesi 18 yaşından başlayıp 45'li yaşlara kadar devam etmektedir. Çevresel faktörlere bağlı olmayan yani genetik saç dökülmesi yaşayan hastalarımızda saç ekiminin zamanlamasıyla alakalı iyi bir planlama yapmak gerekir” dedi.

Saç dökülmesi yaşayan genç hastalar için özellikle saç dökülmesinin şiddetine göre bir çözüm geliştirmeyi daha uygun gördüklerini ifade eden Keskin, “Burada hastanın saç dökülmesinin devam edip etmediği en önemli durumlardan biri. Hastalarımıza mutlaka saç dökülmesi devam ediyorsa ilerleyen zamanlarda ikinci bir seansa ihtiyaç duyabileceği belirtilir” diye konuştu.

Saç dökülmesi devam eden hastalara mutlaka operasyondan sonra PRP tedavisi veya kullanabileceği uygun bakım setlerini önerdiklerini söyleyen Hasan Akıl, “Burada gerekirse hastanın uygunluk durumuna göre tıraşsız veya DHİ ekimler de yapılabilmekte. Hastalarımızın saç dökülmesiyle alakalı psikolojik durumu da keza operasyonun zamanlaması için oldukça önemli bir durum” şeklinde konuştu.