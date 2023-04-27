‘Doğruluk mu cesaret mi' oyunuyla istismar iddiasıyla yargılanan öğretmene tahliye

Çekmeköy'de özel bir okulda görev yapan kadın İngilizce öğretmeninin 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sırasında dört öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 42 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi.

Çekmeköy'de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan E.S. (38) isimli kadın öğretmen, 24 Şubat 2022 tarihinde iddiaya göre öğrencileriyle ‘Doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadığı sırada 4 öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında “çocukların cinsel istismarı” suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, “müstehcenlik” suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık E.S. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Hareketlerim cinsel amaçlı değil, öğretmen şefkatiyle gerçekleşmiştir”

Son sözü sorulan E.S., “Öğrencilerime cinsel amaçlı yaklaşmadım. Öğretmen şefkatiyle yaklaştım. Mutsuz olduklarında sarıldım. Belge verirken yanaklarından öptüm. Hareketlerimin hiçbiri cinsel amaçlı değil, öğretmen şefkatiyle gerçekleşmiştir” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, “müstehcenlik” suçundan sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeni ile beraatına hükmetti. Mahkeme, "çocukların cinsel istismarı” suçundan ise 4 çocuk için toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilen sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.