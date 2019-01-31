Doğu ve Güneydoğu'dan gelen çocuklar İstanbul'da film seyretti

Doğu ve Güneydoğu'dan gelen yaklaşık 100 çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyaz perdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı filmi seyretti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ve İstanbul Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 200 çocuğu ağırlayan "Çocuk Sanat Festivali" başladı. Doğu'dan ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ilde bulunan okullarda düzenlenen 'Renklerle Hayalimdeki Dünya' resim yarışmasında dereceye giren 200 öğrenci festival kapsamında İstanbul'a geldi.

Tüm çocuklara mısır ikram edildi

3 Şubat'a kadar sürecek festival kapsamında 100 çocuk, Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde bulunana bir AVM'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyaz perdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı filmi de izledi. Film başlamadan önce salonda bulunan çocuklara mısır ikram edildi.

“İstanbul beklediğimden güzel”

1 saat 30 dakika süren filmin ardından salondan çıkan çocuklar, film ve İstanbul hakkındaki görüşlerini İHA mikrofonuna anlattı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelen 14 yaşındaki Adile Kaya filmi çok beğendiğini ifade ederek, “Film çok güzeldi tam şu ana uygundu. İstanbul beklediğimden güzeldi. Güzel vakit geçirdik, yolculuk da rahattı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yarın da buradayız, ertesi gün tarihi yerleri gezeceğiz” dedi.

“İstanbul Muhafızları” adlı çizgi dizi, sinemaya uyarlanarak geçtiğimiz aylarda gösterime girmişti.