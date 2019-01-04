Doğudaki öğrenci kardeşleri için atkı ördüler

“Kardeşime atkı ördüm” projesi kapsamında Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki akranları için atkı ördü. Bir hafta içinde örülen 800 atkı Hakkari, Şanlıurfa, Bitlis ve Van'da zorlu kış şartlarında okula giden öğrencilere gönderildi.

Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri Anadolu'da zorlu şartlarda eğitim gören akranları için “Kardeşime atkı ördüm” projesini başlattı. Bu kapsamda bir hafta boyunca son derste serbest etkinlik saatinde çocuklar yün iplerinden atkı ördü. Velilerin de desteğiyle bir hafta içinde rengarenk ve çok dayanıklı toplam 800 atkı örüldü. Öğrenciler yazdıkları sevgi dolu mektupları ve atkıları hediye paketi halinde öğretmenlerine teslim etti. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz bu anlamlı günde projeyi gerçekleştiren çocukları ziyaret etti.

"Her atkıda sevgi dolu mesaj var"

Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Mustafa Eldivan, "Çocuklarımızın ders dışında bu tür faaliyetlerde yoğunlaşmasını canı gönülden temenni ediyorum" derken Başkan Lokman Çağırıcı ise “İmece usulüyle bu güzelliği oluşturanları tebrik ediyorum. Çocukların ördüğü her atkıda sevgi dolu mesaj var” diye konuştu.

Mustafa Yılmaz ise "Kardeşlik duygularını pekiştirmesi açısından eğitim çok önemli. Bu çalışmalar ben olmaktan çıkıp biz olma duygularının çocuklara kazandırılmasında önemli etkileri oluyor” dedi.

800 atkıdan 120'si okuldaki Suriyelilere verilirken geri kalan 680 tanesi ise Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis'te ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderildi.