Doğum günü hediyesi olarak sokak hayvanları için mama istedi

Ümraniye'de doğum gününde dostlarından hediye yerine minik dostlar için mama isteyen Meltem Kaygun, toplanan mamaları hayvan barınağına teslim etti. Meltem Kaygun'un bu anlamlı desteğinden etkilenen barınak görevlileri ise hayvansever gence doğum günü pastası kesti.

Hukuk fakültesi öğrencisi Meltem Kaygun'un 31 yaşına girerken aklına örnek bir fikir geldi. Doğum günü hediyesi alacak arkadaşlarına çağrıda bulunan Meltem Kaygun, hediye yerine kedi ve köpekler için mama alınmasını istedi. Bu çağrıya kulak veren arkadaşları ise kısa sürede 80 paket mamayı toplayarak Meltem Kaygun'a destek verdi.

Doğum gününde minik dostları unutmayarak anlamlı bir davranışa imza atan Meltem Kaygun, arkadaşlarının doğum günü hediyesi olarak aldığı bir tonun üzerindeki kedi ve köpek mamasını Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Bu davranıştan etkilenen hayvan barınağı görevlileri ise Meltem Kaygun'a pasta keserek doğum gününü kutladı.

“Sokakta yaşayan dostlarımıza katkı sağladığım için mutluyum”

Doğum gününde sokak hayvanlarını unutmayarak örnek bir davranış sergileyen Meltem Kaygun, “Sokakta yaşayan dostlarımız için kendimce bir katkı sağlamak istedim naçizane. Bu yüzden çok mutluyum” dedi.

Bu yılki doğum gününde hayvan barınaklarına yardım etme konusunda bir fikri olduğunu ve bunu da uygulamaya geçirdiğini belirten Meltem Kaygun, “Ailem başta olmak üzere tüm arkadaşlarım katkı sağladılar, böyle bir projede yer aldım. Gerçekten bunun için çok mutluyum. Paylaştıkça çoğalıyor güzellikler. Ve böyle bir projenin içinde yer almak da bana neden bu dünyada olduğumu hatırlatıyor. Ben insanların böyle aktivitelerini, yaptıkları etkinlikleri, faydalı bir amaçla kullanabileceklerini düşünüyorum. Yani barınaklar olabilir, esirgeme kurumları olabilir, huzur evleri olabilir, katkı sağlayıp onların şartlarını biraz daha iyileştirebileceğimizi düşünüyorum. Sokakta yaşayan dostlarımız için kendimce bir katkı sağlamak istedim naçizane. Bir farkındalık olsun, herkes de böyle bir katkı sağlasın istedim. Azı çoğu yok bunun çünkü. 80 paket mama toplayabildim. Bu yüzden de çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Kızının bu davranışından etkilendiğini belirten anne Nuran Kaygun, “Öncelikle kızımın yapmış olduğu bu anlamlı davranıştan dolayı çok mutlu oldum. Herkesin hayvanlarımız için böyle katkılarda bulunmasını isteriz tabi. Bu bir teşviktir. Umarım herkes duyarlı olur” ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediyesi Veterinerlik İşleri Şefi, Veteriner Hekim Berkant Mutlu ise hayvanlara verdiği destekten dolayı Meltem Kaygun'a teşekkür ederek, “Minik dostlarımız için şunu söyleyebilirim. Herkesten yardım bekliyoruz. Belediyemiz zaten gerekeni yapıyor. Fakat insanların gelip bizim kedilerimizi, köpeklerimizi, hayvanlarımızı ziyaret etmesi ve onlara gönülden bir destek vermesi tabi hem onları hem de bizi mutlu ediyor. Bundan sonraki süre içerisinde Meltem hanım bir örnek teşkil ediyor tüm Ümraniyeli vatandaşlarımız için. İnşallah onlara bir ilk ışık olur” diye konuştu.