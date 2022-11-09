Doğum gününe ünlüler akın etti

Birçok ünlü ismin akın ettiği doğum gününde yapılan gösteriler davetlilerden tam not aldı.

Organizatör Mustafa Bozkurt, şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, iş adamı Erol Yükseloğlu ve Mustafa Bozkurt'un oğlu Mehmet Okyanus Bozkurt'un yeni yaş günleri için unutulmaz bir gece organize edildi. Birçok ünlü ismin konuk olduğu geceye Ahmet Selçuk İlkan'ın şiirleri, Mustafa ve Okyanus Bozkurt'un zeybek gösterisi ile Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün esprileri damga vurdu. Magazin ve iş dünyası ile birçok ünlü isim gecede dostlarını yalnız bırakmadı.

Şarkılar onlar için söylendi

Doğum günü kutlamasında sahneye çıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Ferman ve Hilal Toprak çifti, Zühre ve Mehmet Dalmaz çifti, Murat Başaran, Selçuk Ural, İlyas Kılıç, Sinan Zorbey, Dora ve Ahmet Altınbaşak, Arzu Akça, Merve Akıncı, Adnan Orhan, Sami Aksu, Aygün Karadoğan ve Çilem Duman, Erol Ersoy Cesur şarkılarını seslendirdi. Sanatçılara Aranjör Sedat Sakarya ve Orkestrası eşlik etti. Dans ekibinin hazırladığı gösteriler de davetlilerden tam not alırken, zeybek oyununa da beğeni yağdı. Şenol İpek'in sunuculuğunu yaptığı gecede birçok önemli isim yer aldı.