Doğuş Üniversitesi akademik yılı törenle başladı

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan, her geçen gün gelişmekte olduklarını belirterek, “Uluslararası değerlendirme platformu olan Web of Science tarafından üniversitemiz dünyada 4 bine yakın üniversite arasında 102'nci sırada gösteriliyor” şeklinde konuştu.

Törene, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Önay, akademisyenler, öğrenciler ve mütevelli heyeti katıldı. Açılış konuşmasını yapan Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, her geçen gün hızla ve sağlıklı bir şekilde gelişmekte olduklarını belirtti. Özkan, “Uluslararası değerlendirme platformu olan Web of Science tarafından üniversitemiz dünyada 4 bine yakın üniversite arasında 102'nci sırada gösteriliyor. Dünyanın en prestijli bilimsel ve akademik dergilerinden biri olan Nature Dergisi'nin doğa bilimleri alanındaki Nature Index sıralaması verilerine göre ise üniversitemiz Türkiye'de tüm üniversiteler arasında 28'inci sırada yer alıyor. Her yıl Stanford Üniversitesi tarafından dünya genelinde 660 binden fazla bilim insanı taranarak hazırlanan “Dünya'nın En Saygın Bilim İnsanları” sıralamasında geçen sene 1, bu sene 2 akademisyenimiz yüzde 2'lik en saygın bilim insanı arasında yer aldı” ifadelerini kullandı.

“Standartların üzerinde eğitim göreceksiniz”

Önlisansta 36, lisansta 36 ve lisansüstünde 43 olmak üzere toplamda 115 bölüm ve programa ulaştıklarını söyleyen Özkan, öğrencilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Akademik yetkinliği, ders planları, eğitimi, akademisyenleri ulusal ve uluslararası kalite kurumları tarafından akredite edilmiş, onaylanmış, fiziki eğitim koşulları YÖK'ün belirlediği standartların üzerinde olan üniversitemizde eğitim göreceksiniz. Türkiye'nin en güçlü organize sanayi bölgesinin tam ortasında yer alan, organize sanayi yönetimi ve firmaları ile sağlam bağlar kurmuş üniversitemiz, akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri ile eğitim camiasında onur ve gurur duyulacak bir duruş sergilemektedir. Öğrenci odaklı, sosyal yaşamı güçlü, öğrencileri ile sporun ve sanatın her alanında başarısını kanıtlamış, kuluçka ve teknoloji transfer ofisleriyle, yüksek teknolojik donanımlı iki yerleşkesiyle Doğuş Üniversitesi, bundan sonraki yaşamınızda ve öğrencilik hayatınızda kariyer basamaklarını sağlam adımlarla çıkabileceğiniz her türlü kazanımı size sağlamış olacaktır.”

Üniversitenin açılış dersi ise ‘Dünyamızın Yeni Hali; Krizler, Tehditler, Dalgalanmalar' başlığında, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan tarafından verildi.