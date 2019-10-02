Doğuş Üniversitesi yeni akademik yıla "merhaba" dedi

Rektör Prof. Dr. Ebru Ural, “22 yıldır seçkin akademik kadromuzla kaliteli eğitim vermeye ve donanımlı öğrenciler yetiştirmeye öncelik veriyoruz” dedi.

Doğuş Üniversitesi yeni öğrencileri ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılına büyük bir coşkuyla başladı. Üniversitenin Acıbadem Yerleşkesi'nde gerçekleşen açılış töreni, İstanbul Flüt Topluluğu'nun müzik dinletisi eşliğinde başladı. Törene Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Ebru Ural, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ebru Ural, “Bugün köklü geçmişi, eğitim anlayışına getirdiği ilkler ile Türk eğitim sektöründe kendine önemli bir yer edinmiş bir üniversite olarak 22 yıldır seçkin akademik kadrosu ile kaliteli eğitim vermeye ve donanımlı öğrenciler yetiştirmeye öncelik verdik. Merkezinde öğrencinin olduğu kaliteli eğitim anlayışımızla okul hayatında edindikleri bilgiyi meslek hayatında kullanabilecek, katma değer üretebilecek öğrenciler yetiştirmenin haklı gururunu ve yeni öğrencilerimizle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

“Başarı tutku ve azminize bağlıdır”

Törende öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ural, “Sevgili öğrenciler, başlangıçlar güzeldir. Ülkemiz, aileleriniz ve bizler sizlerden çok şey beklemekteyiz. Ülkemizin geleceğini sizler kuracaksınız. Bunun için büyük bir gayret ve heyecanla çalışmanız gerekmektedir. Başarının anahtarı içinizdeki tutku, istek ve azimdir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki başarı doğuştan gelen yeteneklerden ziyade ne kadar tutkulu olduğunuza ve azimle çalışmanıza bağlıdır. Üstün başarılara imza atan kişiler, azmin kusursuz örnekleridir. Diplomalar sizin bir yerden başlamanıza yardımcı olabilir. Ancak sizin bir yerlere ulaşmanızda belirleyici olacak olan unsurlar bilgi, donanım ve becerileriniz olacaktır. Bunları eğitim hayatınız boyunca elde edeceksiniz. Üniversite size sadece meslek, bilgi ve donanımı değil, evrensel bir dünya görüşü de katar. Üniversite hayatınız boyunca sadece derslerle yetinmeyerek, kendinizi sosyal, kültürel ve mesleki açıdan yetiştirecek aktivitelerdir. Donanımlı bir birey olmak için üniversitemizin sunduğu tüm imkanları değerlendirmelisiniz. Bu bakımdan üniversitemizde alanında uzman akademisyenler, kütüphanelerimiz, burslar, öğrenci kulüpleri, staj olanakları, yurt dışı değişim olanakları, söyleşiler, paneller, konferanslar, fuarlar, fabrika-iş yeri gezileri gibi faaliyetler size fırsatlar sunacaktır. Bunları çok iyi değerlendirin ve mezun olurken, diplomanızın yanında güçlü bir portfolyo ile hayata katılın” diye konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülşen Sayın ise yeni öğrencilere "Hayat" konulu dönemin ilk dersini verdi.

Tören, üniversiteden dereceyle mezun olan ve birincilikle yerleşen yeni öğrencilerin tebrik edilmesi, hediyelerinin takdimi ve yaş kütüğe isim çakılmasıyla son buldu.