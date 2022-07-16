Doğuştan 2 bacağı olmayan, sporcu Şehit Ömer Halisdemir anısına pedal çevirdi

Arnavutköy Belediyesi'nin her sene geleneksel olarak düzenlediği Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun bu sene 6.'sı düzenlendi. Doğuştan 2 bacağı da olmayan, protez bacaklı sporcu Fırat Uğur'da zorlu parkurda bin 100 kilometrelik yolu tamamlayarak Halisdemir'in kabrine ulaştı. Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, “Vatan sevgisi engel tanımaz” diyerek, genç sporcuyla gurur duyduğunu söyledi.

Arnavutköy Belediyesi'nin geleneksek olarak düzenlemiş olduğu Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun bu sene 6.'sı düzenlendi. Tur ile sporcular 5 gün boyunca pedal çevirerek 1100 Kilometrelik yolu 15 Temmuz günü tamamlayacak şekilde Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine pedal çevirdi. Bu sene düzenlenen parkur zorlu hava şartlarına rağmen bisiklet sporcularının gayreti ile tamamlandı. Alanya'dan tura katılan doğuştan bacakları olmayan, protez bacaklı bisiklet sporcusu Fırat Uğur görenleri duygulandırdı.

Protez bacakları ile 1100 Kilometrelik zorlu parkuru tamamlayan Uğur, “Merhabalar ben Alanya'dan katılıyorum, Alanyaspor Bisiklet Sporcusuyum. Biz yaklaşık 5 gün önce tura başladık, benim iki bacağımda doğuştan yok. Diğer sporcu arkadaşlarım ile birlikte 1100 Kilometre yol kat ederek Niğde Bor'a kadar pedal çevirdik. Ben onurlu ve gururluyum gerçekten bu organizasyonda bulunmak benim için bir onur meselesi. Şehidimiz 15 Temmuz darbe girişiminde fedakarlıklar yaparak bu vatan için canını bağışladı bizim ve ülkemiz için bambaşka bir şey gerçekleştirdi. Bizlerde sporumuzla onu onurlandırmak istedik bizim için daha onurluydu” dedi.

“Vatan sevgisi engel tanımaz, en güzel örneği de buradadır”

Tur ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Ben öncelikle Fırat'ı tebrik ediyorum. Vatan sevgisi engel tanımaz Fırat'ta bunun en güzel tezahürü, en güzel şekilde bu cümleyi ifade eden yavrumuz, evladımız. Kendisine sorduğum da büyük bir fedakarlık ile yapılmaya değer bir davranış olduğunu özellikle ifade etti. Kendisini ve arkadaşlarını tekraren tebrik ediyorum. Bu organizasyonumuz her yıl tekrar eden bir etkinlik bu sene 6.'sını düzenledik. Bu etkinlikte amacımız tamamen aziz şehidimize şükranlarımızı arz etmektir” ifadelerini kullandı.

“Genç Kızılay pankartı dikkat çekti; Unutmadık, Unutmayacağız”

Programa yürüyüş korteji ile katılan Arnavutköy Genç Kızılay Gönüllüleri ise açmış oldukları pankart ile ilgi odağı oldu. Unutmadık, Unutmayacağız yazılı pankart ile alanda yerini alan gençlere ilgi büyüktü. Genç Kızılay Arnavutköy İlçe Başkanı Ahmet Aktaş, “6 sene önce olduğu gibi bugün de buradayız. Tek yürek ve tek bilek hilalin gölgesinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan, programa Arnavutköy'lü yüzlerce vatandaş katıldı. Program da turu tamamlayan bisikletçilere protokol tarafından plaket ve hediye takdimi edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü vatandaşlar tarafından coşku ile kutlandı. Sinevizyon ile o güne ait görüntüler ve belgeseller ile yaşananlar hatırlandı. Etkinlikte çocuklar, gençler ve büyükler olmak üzere yüzlerce kişi bayrakları ile coşku dolu anlar yaşadı.