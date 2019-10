Doktor Gülsen Aydın'dan grip belirtisi önerisi

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi Doktoru Gülsen Aydın, kış aylarında sıkça görülen grip hastalığı konusunda uyarılarda bulundu. Doktor Aydın, "Grip olan kişilerde ateş, boğaz ağrısı, eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk olabilir. Bazen bulantı, kusma, öksürük, nefeste zorlanma, burun akıntısı hapşırık gibi belirtiler de olabilir. Gribin belirtileri başladığı an zaman kaybetmeden bir hekime gözükmek gerekir. Çünkü gribin özellikle solunum ve dolaşım sistemini etkilediği gibi tüm organlara da çeşitli zararları olabiliyor” dedi.

Doktor Gülsen Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü: ““Sağlıklı yetişkin insanlar, 6 yaşın üzerindeki insanlar risk grubu içerisinde değiller. Yaşlılar, özellikle astım, böbrek yetmezliği, diyabet, kalp, tansiyon gibi kronik hastalıkları olanları, hamileleri, 6 yaşın altındaki çocukları, sağlık çalışanlarını risk altındaki kişiler olarak değerlendiriyoruz. Gripte aşı çok önemli. Çünkü bu hastalık bulaşıcı bir hastalıktır. Viral bir enfeksiyondur. Bulaşıcı bir hastalık olduğu için aşı yapmak hastalık riskini azaltır. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hapşırma ve aksırmayla bu mikrop havada en az 8 saat asılı kalır. Bulunduğunuz yeri havalandırarak mikrobun dolaşımını engelleyebilirsiniz. Bu hastalığın kışın daha sık görülmesinin nedeni kapalı alanlarda daha fazla bulunmamızdandır. Havalandırılmayan yerlerde enfeksiyon üst solunum yollarıyla bulaşıp yayılabilir” ifadelerini kullandı.

Özellikle beslenmeye dikkat edilmesi konusunda uyaran Doktor Aydın, “Sağlıklı beslenmeliyiz. Özellikle C Vitamini ağırlıklı sebze ve meyveler tüketmeliyiz. Kaliteli bitkisel ve hayvansal proteinlerle beslenmemiz lazım. El yıkama alışkanlığı da enfeksiyonun bulaşıcılığının önlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Kalabalık ortamlarda çok bulunmamak lazım. Gribe yakalanmış olan hastanın da diğer kişilere bulaştırmamaya dikkat etmesi gerekir. Burnunu, ağzını sildiği peçeteyi orta yerde bırakmamalı. Hapşırırken, öksürürken ağzını kapamalı. Klimaların temizliği yapılmalı. Klimalar mikrobun içinde barınabileceği ortamlar. Klima dezenfeksiyonu da bu yüzden çok önemli“ dedi.

Gripte aşının koruyucu özelliği olduğunu belirten Aydın, “Aşının koruyucu özelliği var. Genellikle ekim ayı sonu gibi hastalarımıza aşı olmayı tavsiye etmeye başlıyoruz. Mayıs ayına kadar aşılarını yapabilirler. Kronik hastalığı olanların bu aşıları yaptırmasında fayda var. Herkes yaptırabilir aşıyı fakat riskli gruplara özellikle tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü hastalara ve kronik hastalığı olanlara aşılar ücretsizdir. Bu aşıların özelliği bir önceki sene oluşan viral enfeksiyonlardaki antijenler bulunarak bunlara karşı üretilir. Her yıl bu virüsler mutasyona uğruyor ama tamamen değişmiyor. Bu sıfırdan bir değişim değil daha çok küçük değişimler. Gribin, hastalığın daha çabuk atlatılması sağlıyor. Aşı olunduğu zaman aynı viral enfeksiyonun tamamı yakalanamasa bile büyük bir çoğunluğu yakalanıyor ve hastalık daha hafif atlatılıyor” açıklamasını yaptı.

Doktor Aydın şöyle devam etti: “Öncelikle şunu söyleyeyim, geçmeyen bir baş ağrısı, geçmeyen bir öksürük, şiddetli vücut ağrısı, nefes darlığı, burun tıkanıklığı ve sürekli bir ateş varsa zaman kaybetmeden doktora başvurulması gerekiyor. Diyelim ki bu belirtiler yeni başladı. Biz kendimiz ne yapabiliriz? Bol sıvı alıyoruz. C vitamini ağırlıklı besleniyoruz. Hijyene dikkat ediyoruz. Burun tıkanıklığı çok önemlidir. Burun tıkanıklığını açtığımız zaman hastalığın ilerlemesini biraz daha yavaşlatabiliriz. Dinlenmeye de bol vakit ayırmalıyız. Doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle ilaç kullanmayın. Bunun faydası da olmuyor zaten. Evinizde kalmış ilaçları, özellikle antibiyotikleri asla almayın. Kendi kendinizin doktorluğunu yapmayın. Ağırlaştığınızı hissettiğiniz an bir sağlık merkezine gidin. Çünkü grip bir viral enfeksiyondur. Portakal, mandalina gibi özellikle C vitamini açısından zengin meyvelere mümkün olduğunca çok yer verilmesi oldukça önemli. Limonlu salatalar. Kaliteli protein almamız gerekiyor. Bakliyatlar ve et ürünleri tüketilmeli. Grip olduğunuzda uzun süre geçmiyorsa muhakkak bir doktora görünün. Beklememek gerekiyor. Geçmeyen gripler zatürreye sebep olabiliyor. Kulak iltihabı, sinizütler, bademcik iltihabı ve kalıcı rahatsızlıklara neden olabilir. Grip deyip geçmemeliyiz. Daha ağır hastalıkların önünü açabilir. Özellikle yaşlı, direnci düşük ve bağışıklığı düşmüş hastalar mutlaka doktora gözükmeli.”