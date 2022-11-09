Doktorlardan Birleşmiş Milletler'e çağrı

Taraflar Konferansı (COP27), dünya liderlerini ve önemli paydaşları 6-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Mısır'da iklim krizine çözüm aramak üzere bir araya geliyor. Doktorlar da acil eylem planı için bu konferansın, tarihi Paris Anlaşması'na uymak adına uluslararası dayanışmayı artırmanın son fırsatı çağrısında bulundu.

İklim değişikliğinin sadece gezegeni ve çevreyi etkilemekle kalmadığı aynı zamanda insanları ve sağlığı da tehdit ettiği ifade ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 21. yüzyılın en büyük sağlık tehdidi olarak kabul edilen küresel ısınmanın, dünyadaki insani krizin ana nedeni olmaya başladığı belirtiliyor.

Dünya Doktorları artan iklim değişikliği ile mücadele etmek için Birlemiş Milletler'e üye ülkelerine çağrıda bulundu. Mısır'da yapılan Taraflar Konferansına atıfta bulunan çağrıda, iklim değişikliğinin görülen etkilerinin giderek arttığına vurgu yapıldı ve üye ülkelerine sorumluluk almaları çağrısında bulunuldu. Dünya Doktorları açıklamasında önüne geçilmediği takdirde 2050'li yıllarda milyarlarca insanın iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceği kaydedildi. Buna göre iklim değişikliğine bağlı olarak, göçler, sel, su sorunları, kuraklık ve farklı bölgelerde yaşanacak savaşlardan dolayı yüz milyonlarca insanın evinden ve yurdundan olabileceği belirtildi. Buna göre iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hissedecek ülkelerin başında geri kalmış ve üçüncü Dünya ülkeleri geldiği kaydedildi. Özellikle Ortadoğu, Asya ve Güney Amerika bölgelerinde milyonlarca kişinin açlıktan ölme tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

Dünya Doktorları çağrısında, doğrudan aşırı hava koşullarından kaynaklanan ölümler, yaralanmalar ya da hastalıklar dışında, iklim krizinin gıda ve temiz su eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar gibi sağlık üzerinde çeşitli dolaylı etkileri bulunduğu kaydedildi. Açıklamada Çok Uluslu Şirketlerin CO2 emisyonlarının neredeyse yüzde 20'sine sebep olduğu belirtilirken, kâr odaklı kontrolsüz ve kitlesel üretim ile aşırı tüketimin, iklim değişikliği etkisinin bu kadar hızlı bir şekilde hissedilmesinin başlıca sorumlularından olduğu vurgulandı.