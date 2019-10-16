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Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Ataşehir’de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ataşehir'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Sabah saatlerinde Ataşehir'de bir sitede bulunan sekizinci kattaki evinin balkonundan düşen Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


Çeçen'in cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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