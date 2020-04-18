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Dokuma sanatçısından dijital dünyada sağlık çalışanlara destek

Özel dokuma performanslarını dijital mecralarda katılımcılarla buluşturan dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, buradan sağlanacak kaynağın sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.


Ülkemizde ve dünyada Covid-19 salgını devam ederken, sanatın yeni formuyla hayat bulması süreci sanatçılar arasında yaygınlaşıyor. Uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu şimdi yaptığı özel dokuma performanslarını dijital mecralarda katılımcılarla buluşturuyor ve sağlanan kaynak sağlık çalışanlarına aktarıyor.


Neziroğlu, “Hepimiz kendi yeteneklerimizi ve sanatın iyileştirici gücünü güzel bir amaç için değerlendirmeli ve birlik içinde olmalıyız. Farklı disiplinlerde pek çok arkadaşımla bir araya gelerek bir dijital platform oluşturmaya çalışacağız, içimizde masal anlatıcılar, sanat tarihçileri, modacılar, tasarımcılar olmasını umuyorum, bu zor günleri aşmak için evde kaldığımız her dakika dışarıda bizim için çalışanlara nasıl destek olabiliriz diye projeler üretmeye çalışıyoruz” dedi.

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