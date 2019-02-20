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Dokuz gencin idam edilmesi protesto edildi

Mısır’da Başsavcı Hişam Berekat’a düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 9 gencin idam edilmesi bir grup tarafından İstanbul Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili oldukları gerekçesiyle 9 gencin idam edilmesi bir grup tarafından İstanbul Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.


Bebek'te bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, 9 gencin idam edilmesini protesto etti. Ellerinde taşıdıkları Arapça pankartlarla slogan atan grup, idam kararına tepki gösterdi. Protesto eylemi sırasında konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.


Mısır Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önünde bir süre slogan atarak idam kararına tepki gösteren grubun eylemi olaysız bir şekilde son buldu.

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