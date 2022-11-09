Dolandırıcıların yeni oyunu; ‘Günlük 2 bin 800 lira kazan'

Vatandaşı, SMS göndererek günlük 2 bin 800 lira kazanma vaadiyle linke yönlendirip ağına düşürmeye çalışıyorlar.

Siber korsanların dolandırıcılık tuzaklarına yenisi eklendi. Cep telefonu kullanıcılara gönderilen SMS'lerle vatandaşı ağlarına düşürmeyi amaçlıyorlar. Cep telefonu kullanıcılarına günlük bir saat çalışmayla 1000 lira ile 2 bin 800 lira kazanma fırsatı sunulduğu iddia edilerek linke tıklamaları konusunda telkinde bulunan bir SMS gönderiliyor. Linke tıklayan kullanıcılar bu andan itibaren çetenin ağına düşmüş oluyor. Siber zorbalar, oltalama diye tabir edilen bu yöntemle o noktadan sonra kişinin, banka hesaplarından sosyal medyasına kadar bütün kişisel bilgilerine ulaşabiliyor.

Ekran görüntüsüyle savcılığa başvurulabilir

Kişiler bu tuzağa düştüğünü anladığında bir takım önlemler alabiliyor. Bu tarz tuzaklarla karşılaşanlar ekran görüntüsüyle ve mesajda gözüken telefon numarası ile savcılığa şikayette bulunabiliyor.

Öte yandan uzmanlar, bu tarz dolandırıcılıklara karşı sosyal medya hesapları şifrelerinin birbirlerinden farklı olması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.