Dolandırıcılıktan yakalanan emlakçı katil çıktı: Susturuculu silahla öldürmüş

Esenyurt'ta vatandaşları ev alma vaadiyle tuzağa düşürerek 2 milyon dolandıran şahıs, saklandığı

evde yakalandı. Şüphelinin yaklaşık bir ay önce Esenyurt'ta susturuculu silahla öldürülen bir kişinin katil zanlısı olduğu da ortaya çıktı. Cinayeti 10 bin liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öğrenilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Esenyurt'ta emlakçılık yapan Murat S., kendi ofisinde çaycılık yapan T.T.'nin de aralarında bulunduğu

çok sayıda vatandaşı dolandırdı. T.T, ev sahibi olma hayaliyle patronuna 400 bin lira verdi. Çok sayıda vatandaşı dolandıran Murat S., 2 milyon lirayla kayıplara karıştı. Şikayetler üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, uzun çalışmanın ardından Murat S.'yi saklandığı Esenyurt'taki bir evde gözaltına aldı. Murat S.'nin Esenyurt'ta 11 Kasım Perşembe günü öldürülen Mustafa Akyol cinayeti ile ilgili de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Yakınları ulaşamayınca eve gelen polis ekipleri tarafından koltuğun üstünde oturur şekilde ölü bulunan 70 yaşındaki Mustafa Akyol'un susturucu silahla vurularak öldürüldüğü ve olayla ilgili Murat S.'nin arandığı öğrenildi.

10 bin lira için öldürmüş

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Murat S., cinayetten arandığı ortaya çıkınca cinayet Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Emniyetteki sorgusunda zanlının maktulü 10 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.